Na folklorním festivalu v Plzni budou k vidění i aztécké tance

Už ve středu 5. června začne 26. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň 2024. Potrvá do neděle a kromě Plzně přinese program i v Konstantinových Lázních a letos poprvé také do Plas. Představí se folklorní soubory z Čech, Moravy, ale také ze Slovenska, Polska nebo Srbska. Do Plzně zavítá také folklorní soubor z USA, který se věnuje tradičním mexickým a aztéckým tancům.

Folklorní festival CIOFF Plzeň 2023 | Video: Deník/Zdeněk Vaiz