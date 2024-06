Pěvkyně Ivana Veberová se po devíti letech vrací k roli Libuše ve stejnojmenné opeře Bedřicha Smetany. Poté, co ji nastudovala v Novém divadle v roce 2015, kdy Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury, zopakuje si ji 28. června v lochotínském amfiteátru v rámci Noci s operou.

Ivana Veberová jako Libuše. | Foto: Pavel Křivánek

„Na operu Libuše se moc těším. Vždycky je pro mě příjemnější, když se vracím k představení, v němž už jsem účinkovala. Člověk už nemá tolik práce s nastudováním. Zná texty, hudbu i rytmus. Většinou se inscenace rychle opráší a je pak čas si roli užívat herecky a něčím ji obohatit,“ říká Veberová, která má venkovní představení ráda. „Už jen pro tu atmosféru, kdy jsou v amfiteátru tisíce lidí, něco takového v divadle nezažijete. Je to úplně jiný pocit,“ pochvaluje si.

Poprvé si během Noci s operou zazpívala v roce 2015 ve speciálním operním koncertě. „Už tehdy jsem měla možnost poznat tamní akustiku, která je specifická a bez mikrofonů bychom tam účinkovat nemohli. Je třeba si na to zvyknout, ale když se vše se zvukařem vychytá, je příjemné v takovém prostoru zpívat. Je to pro mě šestá inscenace v amfiteátru, takže už vím, co od toho čekat,“ sděluje pěvkyně.

Před devíti lety se Ivana Veberová v roli střídala s Evou Urbanovou. „Byla pro mě čest roli nastudovat právě s touto pěvkyní, která podle mě byla jako Libuše úžasná. A byla jsem poctěna, že jsem tuhle úlohu dostala poměrně mladá. Většinou ji hrají zpěvačky ve středním věku. Moje paní profesorka na studiích mi říkala, že Libuše bude jednou opera pro mě, že mi bude sedět pěvecky i fyzicky. Moc jsem se na ni těšila a musím říct, že je opravdu hezky napsaná a hodí se pro můj hlas. Jsou tam samozřejmě náročná místa, kdy si člověk musí trochu hlídat emoce, aby se nenechal strhnout, ale jinak se mi Libuše zpívá opravdu dobře,“ konstatuje.

Stejně jako v roce 2015 bude i tentokrát operu režírovat Tomáš Ondřej Pilař. „Bude to ale trochu jiná verze, i lehounce zkrácená, aby měl děj větší spád. Lišit se budou i scéna a kostýmy. Určitě to nebude úplně stejná inscenace,“ prozrazuje Veberová. A režisér Pilař k tomu dodává: „Moje jevištní vize pracuje s rozsáhlými davovými scénami, velkými sbory, tancem, akrobacií a tanečníky s ohněm, použijeme monumentální projekce, světelné efekty a pyrotechniku. Zajímavým prvkem budou také dvě loutky – archetypální zobrazení Libušiny moudrosti v podobě jejího bílého koně a sokola jako symbolu českého národa."

Noc s operou je jedním z příspěvků plzeňského Divadla J. K. Tyla k právě probíhajícímu Roku české hudby. „Já mám českou operu ráda, baví mě si ji zazpívat. Myslím si, že Smetana byl opravdu geniální v tom, jakým způsobem party pro zpěváky psal. Vždycky je to pohlazení pro hlasivky, ať už je to Libuše, Mařenka v Prodané nevěstě nebo Vendulka v Hubičce,“ podotýká Veberová.

Právě poslední zmíněná opera měla nedávno premiéru ve Velkém divadle a Veberová si tu zahrála hlavní roli. „To je úplně jiná opera než Libuše, ve které jsem o něco více než doma. Mám asi raději role, v nichž si nemusím hrát na mladičkou dívku. Ale Vendulku mám ráda a jsem vděčná za to, že jsem si ji ještě mohla zazpívat. Chtěla jsem si ji zahrát už odmalička a těší mě že jsem to stihla,“ říká s úsměvem Ivana Veberová.

Kromě ní se diváci mohou v představení Libuše těšit na Martina Bártu, Františka Zahradníčka, Aleše Brisceina, Jiřího Sulženka, Jiřího Kubíka, Lívii Obručník Vénosovou a Janu Foff Tetourovou.