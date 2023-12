Bývalý frontman skupiny Police představí na Lochotíně v úterý 4. června svůj koncertní program k albu My Songs složený z jeho nejpopulárnějších písní od Message in a Bottle a Roxanne přes Fields of Gold až po Shape of My Heart. Avšak v nové úpravě. „Neustále se v písních vrtám a vždy chci, aby byly tak současné, jak jen mohou být, protože si myslím, že jsou to dobré písně. Někdy jsou ale poznamenány technologií, kterou byly nahrávány - technikou, zvukem syntezátorů nebo bicích. Takže je prostě chceme zmodernizovat," vysvětlil Sting v době vydání alba, proč písně na něj nahrával znovu.