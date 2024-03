Rozsahem zatím největší festival světla Blik Blik připravila na nadcházející víkend v Plzni kreativní zóna DEPO2015. Jeho osmý ročník nabídne v pátek 22. a v sobotu 23. března od 19 hodin do půlnoci zdarma čtrnáct venkovních světelných instalací

Blik Blik - festival světla v Plzni v roce 2023 | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Další dvě, umístěné v Depu, a výstava Light Scapes japonského umělce Yasuhiry Chida v Muzeu církevního umění budou placené. Trasa s ohledem na zvolené téma prameny povede z velké části podél plzeňských řek Mže a Radbuzy, letos ale část programu bude umístěna i v OC Olympia v Černicích, které letos slaví dvacet let od svého vzniku. Návštěvníci se tam budou moci přesunout kyvadlovou dopravou.

Festival světla Blik Blik v roce 2023:

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Nejvýraznější instalace reflektující letošní téma čekají diváky na řece Mži, kde se vzedme obří vodní stěna, na níž dvojice francouzských umělců Jérémie Bellot a Ena Eno rozehraje světelnou optickou iluzi s názvem Seat of Illusions, a v Šafaříkových sadech, které v imaginární vodní hladinu promění dílěm Aftereal Japonec Yasuhiro Chida. „Jedná se o obrovské dílo podobné vodní hladině. Aftereal dokumentuje optický klam - vidíme světla, která ale už neexistují, jsou jen otiskem na naší sítnici a v mozku. Naše těla nejsou bezchybným přístrojem k vnímání světa kolem nás. Přijďte si to vyzkoušet na vlastní kůži,“ zve do středu města japonský umělec patřící k nejuznávanějším tvůrcům tohoto uměleckého odvětví na světě.

Prameny ve smyslu zdroje pak představí v DEPO2015 ve své instalaci Wood Wide Web výtvarník ATI Sphere. Jeho Interaktivní videoprojekce je lesní paralelou k lidskému internetu a nadchne především dětské návštěvníky.

Na festivalu Blik Blik ozáří klášter výstava uznávaného japonského umělce

Letos budou na trase nachystány dokonce tři videomappingy. První představí na fasádě Studijní a vědecké knihovny díla dvanácti účastníků druhého ročníku Školy videomappingu. Projekce vznikly pod vedením profesora Luca Pulvirentiho a tematicky vzdávají poctu slavnému plzeňskému rodáku Ladislavu Sutnarovi. „Pokud nevíte, co si představit pod pojmem kreativní průmysly, tak vězte, že videomapping je jedním z oborů, který do této kategorie spadá. V DEPO2015 chceme podporovat kreativní průmysly, a proto je skvělé, že součástí Blik Blik festivalu je opět i škola videomapingu, která dává příležitost lokálním kreativcům, posouvá jejich dovednosti a může být i startem jejich další kariéry,“ říká Soňa Rychlíková, ředitelka DEPO2015.

Druhý videomapping Městské štěstí na sebe vezme podobu velkého červeného tlačítka, které po stisknutí náhodně přehraje jednu z několika promítacích sekvencí. Jeho autorem je španělský umělec Amador Artiga. Trojici videomappingů uzavře projekce Čtyři sezony, kterou tvůrkyně Elizaveta Gamzatova a Anastasia Naianova oblečou do světelného hávu průčelí OC Olympia. Tam vyroste i obří Magická fazole od dua Filthy Lucker a Pablo Estrellas, a také zábavný Les světel od Blik Blik Crew. Tyto instalace se stanou pomyslným narozeninových dárkem Olympii.

Organizátoři nezapomněli ani na Rok české hudby, který je letos vyhlášen na počest skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka a dalších. Specialista na laserové projekce Richard Mach jde v oslavě geniality zmíněných skladatelů o kus dále – českou klasickou hudbu míchá se současnými elektronickými žánry a propojuje ji ve velkorysou světelnou a laserovou show Symfonie24. „Jsem ráda, že Plzeň ožije festivalem světla pro tisícovky Plzeňanů i turistů, kteří si budou moci vychutnat mimo jiné i úryvky klasické hudby od našich velikánů vyprávěné současnými technologiemi,“ říká plzeňská radní pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková. Instalace Symfonie24 je jednou ze dvou, na kterou je možné zakoupit vstupenku do DEPO2015. Tou druhou je interaktivní stěna Exposure_03 od rakouského umělce Davida Reumüllera, díky níž se mohou návštěvníci stát částicemi nové galaxie, ponořit se do ní a celou ji procestovat.

Společnou vstupenku na výše zmíněné instalace lze kombinovat také se vstupem na už zmíněnou expozici Light Scapes (Krajiny světla). Ve střední Evropě dosud nejrozsáhlejší výstava jednoho z nejuznávanějších světelných umělců současnosti představí soubor jeho působivých minimalistických světelných instalací. „V roce 2018 jsem poprvé pracoval mimo svou zemi, a bylo to právě zde v Plzni. Od té doby jsem se zúčastnil asi stovky výstav po celém světě, vytvořil mnoho děl a zdokonaloval je. Nyní se rád vracím s tím, že zde mohu představit svá klíčová díla z dvacetileté tvorby a tři nová díla, která vznikají přímo pro Muzeum církevního umění,“ přibližuje Yasuhiro Chida. Výstava se poprvé otevře během festivalu a poté bude pokračovat od 26. března bude až do 21. dubna.

FOTO, VIDEO: Festival Blik Blik se vrátil, centrum Plzně je plné světel

V doprovodném programu festivalu, na který loni zavítalo na 50 000 návštěvníků, bude pro rodiny s dětmi připraven workshop Dragonflies, na němž si každý může vyrobit vlastní světélkující vážku. Festival bude tradičně doprovázet také výstava. Letos v DEPO2015 představí pod názvem Endemic Monsters své aktuální dílo vynikající malíř, typograf, grafik, designér a hudebník František Štorm.

Novinkou tohoto ročníku jsou „ozvěny“ festivalu Blik Blik, které se uskuteční 6. a 7. dubna v neobvyklém prostředí kaolinového dolu Centra Caolinum Nevřeň. Návštěvníci se tak mohou těšit na první festival světla v podzemí! V prodeji je limitovaná edice 2000 kusů vstupenek na časové sloty tak, aby byla zachována bezpečnost a komfort návštěvníků v kaolinovém dole.

Vstupenky na interiérové instalace lze zakoupit v síti GoOut. Všechny informace k festivalu lze najít na webu www.blikblik.cz.