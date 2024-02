Dosud nejrozsáhlejší festival světla a umění ve veřejném prostoru Blik Blik připravila letos plzeňská kreativní zóna DEPO2015. Tématem osmého ročníku, který se uskuteční 22. a 23. března budou Prameny, a to jak v doslovné rovině reprezentované plzeňskými řekami, tak v přeneseném významu s odkazem na naše předky.

Blik Blik - festival světla v Plzni v roce 2023 | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

I proto povede jeho trasa z velké části podél plzeňských řek Mže a Radbuzy. Pro diváky bude připraveno čtrnáct venkovních instalací od mezinárodně uznávaných light designérů a umělců z celého světa, které si návštěvníci užijí zdarma. Na dvě interiérové instalace v DEPO2015 a také na rozsáhlou výstavu Light Scapes japonského umělce Yasuhira Chida v Muzeu církevního umění bude potřeba si zakoupit vstupenky, na které už je spuštěn předprodej na webu www.blikblik.cz. Loni festivalovou trasou prošlo na 50 000 návštěvníků, 7 000 z nich navštívilo placené expozice v interiérech, velký zájem očekávají pořadatelé i letos.

Festival Blik Blik v roce 2023:

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

A na co se tedy mohou návštěvníci letos těšit? Na řece Mži se vzedme obří vodní stěna, na které duo francouzských umělců Jérémie Bellot a Ena Eno rozehraje světelnou optickou iluzi s názvem Seat of Illusions. V imaginární vodní hladinu promění travnatou plochu v centru města dílo Aftereal japonského umělce Yasuhiro Chida. Prameny ve smyslu zdroje přestaví v DEPO2015 ve své instalaci Wood Wide Web výtvarník ATI Sphere. Jeho Interaktivní videoprojekce je lesní paralelou k lidskému internetu a jistě nadchne především dětské návštěvníky. Téma pramenů jako odkazu k předkům se promítnulo ve výběru zadání pro školu videomappingu. Zúčastnění umělci pod vedením profesora Luca Pulvirentiho vzdají svými díly poctu slavnému plzeňskému rodáku Ladislavu Sutnarovi.

Festival nazapomíná ani na to, že letošní rok je na počest velikánů Smetany, Dvořáka Janáčka a dalších vyhlášen Rokem české hudby. Genialitu zmíněných skladatelů připomene specialista na laserové projekce Richard Mach, který českou klasickou hudbu míchá se současnými elektronickými žánry a propojuje ji ve velkorysou světelnou a laserovou show Symfonie24. Tato instalace je jednou ze dvou, na kterou je možné zakoupit vstupenku do DEPO2015. Tou druhou je interaktivní stěna Exposure_03 od rakouského umělce Davida Reumüllera, díky níž se mohou návštěvníci stát částicemi nové galaxie, ponořit se do ní a celou ji procestovat.

„V loňském roce proběhl na festivalu průzkum spokojenosti návštěvníků a jedním z podnětů ke zlepšení byl komfort návštěvníků, kteří si chtějí vychutnat akci ve větší pohodě. To je hlavní důvod, proč prodáváme s předstihem limitované edice vstupenek, které samozřejmě i významně pomáhají festivalu na cestě k lepšímu obsahu a menší závislosti na dotacích,” říká k zahájení předprodeje Soňa Rychlíková, ředitelka DEPO2015.

Společnou vstupenku na výše zmíněné instalace lze kombinovat s další, která zájemcům umožní projít si v Muzeu církevního umění ve Františkánské ulici unikátní expozici Lights Scapes umělce Yasuhira Chida. Ve střední Evropě dosud nejrozsáhlejší výstava jednoho z nejuznávanějších současných japonských tvůrců bude zahájena během festivalu a potrvá až do 21. dubna. Soubor působivých minimalistických světelných instalací bude rozšířen o dvě dočasné, které budou návštěvníci moci spatřit pouze v průběhu festivalového víkendu v rámci limitované edice vstupenek.

Letošní trasa se ze středu města protáhne až na jeho okraj. Díky kyvadlové dopravě dojedou návštěvníci dojet až k OC Olympia v Černicích, kde na ně budou čekat tři instalace. Ty se stanou pomyslným narozeninových dárkem, jímž obchodní centrum oslaví 20 let od svého vzniku. Naprostou novinkou letošního ročníku jsou „ozvěny“ festivalu BLIK BLIK, které se uskuteční 6. a 7. dubna v neobvyklém prostředí kaolinového dolu Centra Caolinum Nevřeň. Návštěvníci se tak mohou těšit na první festival světla v podzemí.

Vstupenky na interiérové instalace lze od začátku února zakoupit v síti GoOut. Všechny instalace, doprovodný program i ozvěny festivalu BLIK BLIK jsou postupně představovány na www.blikblik.cz.