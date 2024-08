„Snad každá kapela, se kterou jsem se kdy bavil, usilovala o vystupování v zahraničí. Díky zastřešení festivalu projektem Music Connection podpořeným z fondu malých projektů Interreg Bavorsko - Česko spolufinancovaného Evropskou unií můžeme propojit deset skvělých současných skupin nejen mezi sebou, ale také jim zajistit koncerty za hranicemi. Mám radost, že se podařilo dojednat zrovna takové krásné klubové štace jako L.A.Cham, Die Alte Mälzerei v Regensburgu a Zauberberg Passau. Pokud z této fúze vzniknou nejen bujaré show se spokojeným publikem, ale i budoucí společná turné či jiné hudební kolaborace, budu úplně nejspokojenější,” říká dramaturg DEPOvLETU Ricardo Delfino.

Jako první zahrají v Plzni v pátek 2. srpna trio Final Stair, které se ale se svými kytarovými groovy nepředstaví českému publiku poprvé. Kromě vystoupení na Sázavafestu zbrázdila trojice tuzemské kluby v rámci svých několika turné, svou hudbu inspirovanou velikány jako Queens of the Stone Age, Biffy Clyro nebo The Killers prezentovala i na tour po Číně a Evropě. Do Plzně přiváží čerstvě vydanou desku Under Fire. S nimi vystoupí Deaf Heart s moderním rock'n'rollem a v čele s Thomasem Lichtagem (ex-Airfare). Od svého debutu si získali přízeň nejen fanoušků, ale i porotců a hlasujících Cen Anděl (nominace na Objev roku), Ceny Žebřík či hudebních cen Evropy 2.

V sobotu 3. srpna představí svoji studiovou novinku If This Wall Could Sing britpopoví Atomic z Bavorského lesa. Kapela inspirovaná britskými Oasis, má za sebou nejeden hudební zářez včetně společných koncertů právě s Paulem Wellerem a Gemem Archerem (Oasis) a skupinami Chumbawamba, Pete Doherty's Babyshambles, Kula Shaker nebo The Charlatans. Jejich songy našly svá místa třeba i v soundtracku akčního filmu Accident Man se Scottem Adkinsem v hlavní roli. V DEPU je doprovodí pražská alt popová čtyřka Iggy Mayerov, jenž se od probojování se do finále soutěže Startér Radia Wave aktivně prohání napříč českými rádiovými vlnami. Jejich doposud posledních úspěchem je populární společný singl s Lazer Vikingem Givin’ You Up.

Začátky koncertů jsou v 19.30, vstup na festival je pro návštěvníky zdarma.