Ve dnech 22. a 23. března se v Plzni uskuteční další ročník festivalu světla Blik Blik. Už poněkolikáté na něm bude své dílo představovat i Japonec Yasuhiro Chida, jeden z nejlepších světových umělců v tomto oboru.

Blik Blik - festival světla v Plzni v roce 2023 | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Letos navíc připravil v Muzeu církevního umění výstavu Light Scapes se sedmi instalacemi, tři z nich vznikly přímo pro tuto expozici v bývalém klášteře. V Plzni tak tentokrát stráví delší dobu. „Díky svým spolupracovníkům z festivalu se tu cítím jako doma,“ řekl v rozhovoru pro Deník a prozradil také, co by tu během svého pobytu ještě rád stihl.

Na festivalu světla v Plzni se nepředstavujete poprvé. Je pro vás tato akce něčím specifická, odlišná od jiných festivalů?

Festivalu se účastním již potřetí, začalo to před osmi lety, tehdy to dokonce bylo poprvé, kdy jsem vystavoval svá díla mimo rodné Japonsko. Blik Blik pro mne znamená vřelou atmosféru, různorodá díla a Plzeňany, kteří si má díla oblíbili. Jsem velký fanoušek tohoto festivalu.

Festival Blik Blik v roce 2023:

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Jak vznikla myšlenka na výstavu Light Scapes v Muzeu církevního umění a podle čeho jste si vybíral v bývalém klášteře místa pro svá díla?

Moje díla nejsou nikterak spjatá s tématem církevního umění. Co je pro mne ale velmi důležité, je kvalita a atmosféra daného místa. Místa, kde jsou moje díla vystavena, totiž spoluvytváří celkový zážitek z těchto děl. Místa a moje díla nemohou být oddělena. Pro tohle speciální místo - bývalý klášter - jsem vytvořil tři nová díla, přičemž naplno využívám možnosti daných lokací.

Samotná výstava potrvá několik týdnů, ale během festivalu budou mít návštěvníci možnost spatřit i jedno dílo ve veřejném prostoru. Na co byste je nalákal, aby si jej přišli během dvou dnů také prohlédnout?Mimo díla v Muzeu církevního umění představím na festivalu Blik Blik ještě dílo s názvem Aftereal a bude k vidění v Šafaříkových sadech. Jedná se o obrovské dílo podobné vodní hladině. Aftereal dokumentuje optický klam - vidíme světla, která ale už neexistují, jsou jen otiskem na naší sítnici a v mozku. Naše těla nejsou bezchybným přístrojem k vnímání světa kolem nás. Přijďte si to vyzkoušet na vlastní kůži!

Vaše instalace oslovují odborníky na světelné umění i děti, v čem je podle vás jejich síla? Je něco, co je spojuje?

Nevytvářím díla pro určité skupiny lidí. Dělám umění pro všechny. Skrze tvorbu zkoumám, kdo jako lidé jsme. A také doufám, že moje díla dokážou lidi oslovit a dotknout se jejich srdce.

Kromě světla samotného se ve vašich dílech zapojují do děje i některé fyzikální zákony. Je pro vás složité je zapracovat do konceptu díla? Nebo už dopředu víte, jak na to?

Současní umělci pracují nejprve s myšlenkou daného díla a teprve pak vytvoří dílo samotné. Já pracuji přesně naopak. Tvořím a hotový jsem až tehdy, kdy mi pod rukama vznikne něco, co je buď extrémně krásné nebo se mě nějakým způsobem dotýká. A pak se najednou objeví i myšlenka díla.

Dá se říct, jak dlouho může zhruba trvat příprava jednoho díla od první myšlenky až po jeho realizaci?

Vytvořil jsem více než 50 různých děl. Některá vznikla během jednoho dne, na jiných jsem pracoval i více než pět let. V průměru to tedy můžou být nějaké tři měsíce na jedno dílo. Také se mi ale stává, že se dílo proměňuje - na jedné výstavě vypadá tak, na druhé jinak. V odlišném prostoru s ním totiž nemusím být v původní podobě spokojený, takže ho přetvořím. Je to takový nekončící příběh.

Jak už bylo řečeno, v Plzni nepředstavujete svá díla poprvé, teď tu trávíte delší čas kvůli přípravě výstavy. Měl jste také čas město blíže poznat? Jak se vám tu líbí a kam byste případně pozval své přátele?

Ano, už jsem byl v pivovaru i katedrále, i na dalších místech. V hlavě mám mapu města a znám tu několik lidí. Zajdu si i do fitka jako místňák. Díky svým spolupracovníkům z festivalu se tu cítím jako doma. Ještě bych si moc rád během svého pobytu tady zahrál lední hokej. Do Plzně jsem na festival a výstavu pozval i své kamarády a kolegy z okolních zemí, jako je Rakousko nebo Německo.