Českou premiéru celosvětově populární komedie o manželství a partnerských vztazích Company (Přátelé) uvede v sobotu 24. února muzikálový soubor plzeňského Divadlo J. K. Tyla. Diváci se mohou těšit i na tzv. akční malbu, při každém představení vznikne nový obraz.

Českou premiéru celosvětově populární komedie o manželství a partnerských vztazích Company (Přátelé) uvede v sobotu 24. února muzikálový soubor plzeňského Divadlo J. K. Tyla. Vedle domácích herců se v jedné z hlavních rolí představí Hana Holišová. | Foto: Martina Root

Pod režijním vedením Viléma Dubničky hraje v inscenaci v překladu Pavla Bára a Lumíra Olšovského hlavní roli svobodného Roberta Lukáš Ondruš, sarkastickou Joanne z party jeho zadaných přátel, kteří mu neustále mluví do života, ztvární hostující Hana Holišová.

Po úspěšném hudebním thrilleru Sweeney Todd se tak na plzeňském jevišti objeví další dílo proslulého broadwayského barda Stephena Sondheima. Jeho dej se točí kolem Roberta – Bobbyho, oslavujícího 35. narozeniny, který v řadě komediálních situací sleduje partnerský život svých přátel, poslouchá o kladech i záporech manželství a uvažuje o vlastní budoucnosti – má se oženit, nebo zůstat svobodný?

„O Robertovi z textu víme vlastně jenom to, že je svobodný. Ve hře je ale moment, kdy jedna ze slečen chválí jeho byt. Z toho jsme vyšli a se scénografem Lukášem Kuchinkou jsme z něj udělali malíře a z Malé scény ateliér plný obrazů, ve kterých se zrcadlí Robertův život – jeho přátelé i ženy, které potkal,“ přibližuje inscenaci režisér Vilém Dubnička, zakladatel Divadelního léta pod Plzeňským nebem, kde v prvních deseti letech režíroval většinu inscenací.

Do Dnů dobrovolnictví se zapojí zajímavé akce. Další se ještě mohou přidat

Ač se titul bude uvádět na Malé scéně, jedná se o celovečerní muzikál s takřka dvaceti hudebními čísly a zábavnými činoherními scénami. Inscenace přinese i jednu specialitu – během každého představení vznikne nový obraz, který namalují Robertovy přítelkyně svým tancem. „Jedná se o tzv. akční malbu. Je to technicky nejnáročnější číslo, které se snad ani nedá pořádně nazkoušet. Jde o tanec s erotickým podtextem, alegorie k tomu, že každý, s kým se v životě potkáte, zvlášť pokud vás přitahuje, ve vás něco zanechá – nějak se do vás obtiskne a vy zase do něj,“ vysvětluje režisér, jenž kromě scénografa Lukáše Kuchinky přizval ke spolupráci také kostýmní výtvarnici Andreu Pavlovičovou a choreografku Evu Rezovou.

„Líbí se mi zasazení hry do uměleckého prostředí, Robert je hrozně nerozhodný, ve spoustě věcí nejistý, ale častokrát to ukazuje opačnou stranou mince – je energický, ješitný a nepředvídatelný,“ popisuje svou roli Lukáš Ondruš. Kromě něj se diváci mohou těšit na další známé plzeňské tváře – Soňu Hanzlíčkovou, Jozefa Hruškociho, Charlotte Režnou, Pavla Klimendu a další mladé členy souboru.

Jedinou výjimkou v jinak čistě plzeňském obsazení je dvojnásobná držitelka Ceny Thálie Hana Holišová. „Líbil se mi text, příběh, hudba, role, ale i nadšení pro věc ze strany Viléma Dubničky, se kterým jsem spolupracovala na muzikálech v pražském Kongresovém centru a kde byl vždy příjemný pohodář. A pro mě je tento aspekt při práci stále důležitější. Taky mě lákalo poznat jiný kolektiv, vlastně opět lehce vystoupit z komfortní zóny, poznat nový přístup k práci v jiném divadle a zažít nové podněty,“ vysvětluje Hana Holišová, proč přijala nabídku právě v plzeňském DJKT.

Řidiče vítá v Plzni železný velbloud. Názory na něj se různí

Company je výtečná a chytrá komedie, v českém prostředí ale zatím opomíjená: „Po celém světě se Company hraje s velkým úspěchem, a proto ji nasazujeme i my jako další z řady děl Stephena Sondheima, nejúspěšnějšího amerického muzikálového tvůrce, s jehož tvorbou chceme diváky kontinuálně seznamovat,“ upozorňuje dramaturg muzikálového souboru Pavel Bár.

Tvorbu Stephena Sondheima vyzdvihuje i šéf souboru opery, dirigent Jiří Petrdlík, jenž Company hudebně nastudoval. „Sondheima jako autora jsem si zamiloval před lety, když jsem dirigoval v Itálii Bernsteinovu West Side Story, na které se podílel jako textař. Jeho cit pro zhudebnění textu a kompoziční nápaditost, smysl pro jednotlivé hudební styly a žánry a vynikající instrumentační nápady mě nepřestávají udivovat dodnes. Obdivuji ho za to, jak dokáže napsat posluchačsky i interpretačně vděčnou, a přitom rafinovanou hudbu.“

Sondheim napsal Company společně s libretistou Georgem Furthem, světová premiéra se odehrála v roce 1970. Muzikál získal tehdy rekordních 14 nominací na prestižní americkou Cenu Tony, z nichž šest nakonec vyhrál – včetně ceny za nejlepší muzikál, libreto a hudbu.

Nejbližší reprízy muzikálu Company jsou v Plzni plánované na 27. února a 8. a 9. března.