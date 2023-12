Premiéru velkého taháku připravuje na večer 2. prosince plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Na Nové scéně uvede jedno z nejzásadnějších děl hudebního divadla 20. století, a to Jesus Christ Superstar slavné autorské dvojice Andrew Lloyd Webber a Tim Rice.

Z muzikálu Jesus Christ Superstar v provedení plzeňského Divadla J. K. Tyla. | Foto: Martina Root

Jakým fenoménem tento muzikál je, dokazuje i enormní zájem diváků, kteří vykoupili vstupenky na všechny lednové reprízy během osmi minut.

V Plzni bude Jesus Christ Superstar uveden v proslulém přebásnění Michaela Prostějovského, ale v originální koncepci, zcela odlišné od všech dosavadních českých nastudování. Děj sice zůstává, ale kulisy připomínají spíše svět v době nějaké apokalypsy. „Neumím si představit aktuálnější téma pro dnešní rozkolísanou světovou situaci. Trefujeme se opět do doby, která se blíží naší představě o úpadku civilizace, kdy bude potřeba nějakého vizionáře, nějakého obyčejného člověka, který přijde s myšlenkou ‚Když máte srdce, tak ho začněte používat‘. Takového mesiáše my touto inscenací vyvoláváme v době, která by mohla přijít, kdy se svět tak trochu zblázní a začne se rozpadat, k čemuž máme bohužel blízko. Naše nová inscenace tohoto úžasného muzikálu by tak měla zaznít jasným poselstvím: Jeden člověk na spasení světa nestačí, budeme muset zabrat všichni,“ vysvětlil změnu prostředí režisér a šéf muzikálového souboru Lumír Olšovský.

Plzeňské divadlo připravilo balet o osudu a touhách skladatele Čajkovského

Světoznámé dílo, které za 53 let své existence uchvátilo milióny diváků po celém světě, vypráví o posledních dnech Ježíše Krista, avšak nezvykle z pohledu Jidáše. „Muzikál byl v době svého vzniku v mnohém novátorský, a to nejen svou rockovou hudbou, absencí mluvených dialogů, ale i celkovým pojetím vyprávění. Na známý biblický příběh totiž nahlíží nadčasově jako na tragický konec takřka popové superstar, která dokázala strhnout davy,“ řekl dramaturg Pavel Bár

Do titulní role byli obsazeni Pavel Klimenda a Pavel Režný, jako Jidáše diváci uvidí Dušana Krause a Lukáše Ondruše, Maří Magdalénu ztvární Charlotte Režná a nová posila souboru Natálie Dvořáková. Zpět na plzeňské jeviště se v roli Krále Heroda vrátí bývalý člen zdejší činohry Jan Holík.

Výběr nového muzikálového titulu potěšil nejen diváky a inscenátory, ale i samotné protagonisty. „Tento muzikál je jedním z mých nejoblíbenějších a možnost hrát Ježíše je pro mě splněným snem. Mám obrovskou radost a současně i respekt,“ svěřil se jeden z představitelů titulní role, držitel Ceny Thálie, Pavel Režný. Že se jedná o výjimečnou příležitost potvrdil i jeho kolega Pavel Klimenda: „Ježíš patří k nejnedosažitelnějším rolím, po kterých všichni touží. Ani ve snu mě nenapadlo, že mi tato role jednou přistane v rukou. Ježíšův part je pěvecky i herecky mimořádně náročný, pro mě bylo hodně těžké si najít na jevišti vnitřní klid. Upřímně se skláním před všemi interprety, kteří se tohoto nelehkého úkolu dosud úspěšně zhostili.“ Stejně jako u ostatních světových muzikálů obsazení hlavních rolí podléhá schválení licenční agentury, v tomto případě londýnské The Really Useful Group.

Herci jako záchranáři a naopak. Výsledkem je kalendář, který pomůže

Na inscenaci se podílel také britský výtvarník Dave Benson „Na začátku celého procesu jsem chtěl vytvořit něco svěžího, co bude mít až televizní vzezření. Chtěl jsem zaujmout i lidi, co třeba přijdou do divadla poprvé, novou mladou generaci. V inscenaci jsou tak použité i technologie, které se tu dosud nepoužívaly, například videoprojekce,“ řekl Benson, který už s divadlem spolupracoval například na muzikálech Billy Elliot, Sweeney Todd nebo Něco shnilého!

V Plzni jde o šesté uvedení tohoto muzikálu v České republice. Poprvé to bylo v roce 1994 a tehdejší nastudování v divadle Spirála, kde hráli například Dan Bárta, Kamil Střihavka nebo Bára Basiková, mělo neuvěřitelných 1288 představení. Uvedení muzikálu bylo v plánech plzeňského divadla už dlouho. „Není to náhoda, je to výsledek dlouhodobé koncepce muzikálového souboru, kdy jsme si vytyčili postupnou cestu, přes které muzikály půjdeme. Kráčeli jsme krok po kroku a ještě nejsme na vrcholu, protože Jesus Christ Superstar je předposledním úkolem z těch, které jsme si stanovili. Mám radost, že se to povedlo,“ doplnil ředitel divadla Martin Otava.

S mimořádnou premiérou plzeňského divadla míří do prodeje i bohatý výběr upomínkových předmětů. Předprodej vstupenek na další představení bude zahájen v pondělí 4. prosince. Diváci je mohou zakoupit v pokladně předprodeje ve Smetanovy sadech 16 u Velkého divadla v Plzni, nebo on-line na webových stránkách djkt.eu a v síti Plzeňská vstupenka.