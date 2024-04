Plzeňské Depo se oblékne do bavorských barev, koná se desátý Treffpunkt

Podruhé se akce odehraje v režii Depa. „Po letech, kdy se Treffpunkt konal s pomocí různých příhraničních projektů, jsme se ho loni rozhodli uspořádat sami, i když bez podpory partnerů by to samozřejmě nešlo. Podařilo se to a letos na to chceme navázat a nabídnout ještě širší program,“ uvedl za organizátory Jindřich Jindřich.

Zdroj: Deník/Filip Nekola

Hlavní část se opět odehraje v autobusové hale, ve čtvrtek a v pátek se začíná v 18 hodin, v sobotu už v 11.30. „Jednou z novinek je možnost zarezervovat si stůl, druhou, že se program rozšíří i na nádvoří Depa,“ dodal Jindřich. O zájmu o festival svědčí i to, že ve středu odpoledne zbývalo na každý z večerů jen pár neobsazených stolů. Poslední místa, vždy pro čtyři lidi, je možné za poplatek zarezervovat na goout.cz.

Na nádvoří bude umístěna hlavně gastrozóna s občerstvením, uskuteční se tam ale i část hudebního programu. „Bude tam umístěný obří stan, takže návštěvníci se nemusí obávat nepříznivého počasí,“ doplnila za Depo Lucie Lobotková.

Zahajovací večer třídenního česko-bavorského festivalu Treffpunkt odstartuje originální česká skupina MoveBreakers se svým nezaměnitelným mixem disca, funky, italského folkloru nebo i trapu, kterému říkají partybeat. „Pětičlenná formace má na kontě dvě alba autorských skladeb a více než 200 koncertů po Evropě a ČR včetně předních hudebních festivalů. S Movebreakers si otěže atmosféry večera předají němečtí Bavarian Connection, kvartet vystupující napříč planetou. Hráli například na Oktoberfestech v Chicagu, Moskvě či na Srí Lance,“ řekl k programu prvního dne produkční plzeňského Depa Ricardo Delfino.

Páteční oslavy česko-bavorského přátelství podbarví tóny karlovarské skupiny Steven's, vítěze talentové soutěže mezinárodního festivalu Blues Alive, a německých Gletscherfetzer. „Po loňském úspěchu se na Treffpunkt vracejí se svým repertoárem obsahujícím skladby od tradičních bavorských šlágrů až po rockové kousky,“ dodal Delfino.

Nejnabitější program z celého festivalu čeká návštěvníky v sobotu, kdy návštěvníky z dopoledne do odpoledne provede Orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany, následovat bude uskupení českých a bavorských hudebníků Greet from Street. Podvečerní produkce se chopí mladé uskupení hudebníků Sidemen v čele se zpěvačkou Gaiou Anzari a hlavní hvězdou festivalu je německá kapela Mädchenalarm, pětice zpívajících muzikantek s bubeníkem. Po celé odpoledne navíc na nádvoří zajistí pravou bavorskou atmosféru uskupení Rüscherlwixxa, trio plnokrevných hudebníků z Bavorského lesa se svým folkovým repertoárem.

Všechny tři večery uzavře v pozdních hodinách DJ Ladin. Připravený bude také doprovodný program v podobě malování na obličej a soutěží. Vstup na akci je zdarma.