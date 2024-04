Vítězové už 32. ročníku Hudebních cen Žebřík budou vyhlášeni v pátek 5. dubna. Slavnostní večer se uskuteční tradičně v DEPO2015 od 19 hodin. Exkluzivními koncerty jej ozdobí Chinaski, Michal Hrůza, objev loňského Žebříku i Českého slavíka Tereza Balonová a skupina Jamaron, největším tahákem ale bude vystoupení legendárního Jiřího Suchého s pětičlenným Semafor Bandem.

Michal Malátný z Chinaski, ředitel Žebříku Jarda Hudec a Michal Hrůza na tiskové konferenci k vyhlášení 32. ročníku ankety. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Bude to unikátní a ojedinělý koncert, protože ve svém věku už zájezdy omezuji pouze na ty nejdůležitější, jako je třeba Žebřík,“ uvedl ve videohovoru na tiskové konferenci Jiří Suchý.

„Do Plzně se samozřejmě těším, protože tam patřím. Chystáme malý komorní koncert, který bude částečně i improvizovaný, ale s prověřenými písničkami, které se osvědčily,“ pokračoval dvaadevadesátiletý plzeňský rodák. Na pódiu se přitom při Suchého koncertu zřejmě objeví také Michal Malátný, který kromě Chinaski hraje právě i v Semaforu a na poslední desku jeho kapely napsal Suchý text k jedné písni. „Nevím, co budeme hrát, je to vždycky, jak jste říkal improvizace, tak se těším, co vyberete, co si zazpíváme,“ doplnil Malátný, jenž navíc s Chinaski v pátek prvním letošním koncertem zahájí oslavy třiceti let existence skupiny.

Suchý přitom nemá strach ani z toho, že na Žebřík přijde jiné publikum, než je zvyklý ze svého divadla. „Hráli jsme v Trutnově, kde bylo deset tisíc lidí, to byl velký zážitek a překvapení, protože ta omladina naše písničky znala a zpívala je s námi. A později si mě na pódium vytáhl také Ivan Král, se kterým jsem si zazpíval ve Stromovce Klobouk ve křoví od Jaroslava Ježka. A i tady mládež zpívala písničku, která vznikla ve 30. letech minulého století, takže opět velké překvapení,“ zavzpomínal Suchý, který během své dlouhé kariéry spolupracoval i s takovými rockovými velikány jako Michal Pavlíček, nebo právě už zesnulý Ivan Král. „Propast, která byla mezi jazzem, swingem a rockovou muzikou dříve, se pozvolna vytrácí a je to dobré pro obě strany,“ dodal na závěr.

Vedle těch na pódiu nechybí zvučná jména ani mezi nominovanými. O ceny se budou ucházet například J.A.R., Chinaski, Lucie, Mňága a Žďorp, Gaia Mesiah, Jamaron, Dymytry, Marek Ztracený, Miro Žbirka, David Koller, Michal Hrůza, Vojtěch Dyk, Ewa Farna, Lenny, Anna K a další.

V předprodeji jsou stále běžné vstupenky i VIP passy, zajišťující bezplatnou konzumaci a další benefity. „Troufnu si ale říct, že bude vyprodáno. Díky atraktivnímu programu je letos o Žebřík velký zájem, takže by fanoušci neměli s nákupem lístků otálet. Za stávající cenu navíc budou k dispozici jen do 4. dubna, v den akce budou dražší,“ upozornil ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec z pořádajícího magazínu iReport. Předprodej vstupenek zajišťuje síť Ticketlive. „Kdyby se náhodou nemohl někdo zúčastnit, bude na stejné síti k dispozici za symbolickou cenu živý přenos,“ dodal Hudec. Hodinový záznam pak odvysílá 26. dubna ČT Art.

Spoluorganizátorem Žebříku jsou i Plzeňský kraj a město Plzeň. Záštitu nad tímto ročníkem převzal primátor Plzně Roman Zarzycký. „Jsem rád, že se Plzeň stane nejen městem kultury a sportu, ale pro tento pátek i městem hudby. Díky za to, že akce v Plzni je, a věřím, že se vydaří,“ uvedl ke slavnostnímu večeru Zarzycký.