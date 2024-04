V plzeňském DEPO2015 zakončí v sobotu 20. dubna svoji současnou tour s názvem Němá éra zpěvák Dan Bárta se skupinou Illustratosphere. Jejich koncert navíc vyšperkuje unikátní světelná scéna tvořená v reálném čase.

Dan Bárta a Illustratosphere. | Foto: Lucie Maceczková

Název turné Němá éra odkazuje na stejnojmennou skladbu z debutového alba Illustratosphere (2000). Spolu s druhou deskou Entropicture (2003) ji umělci vydali v remasterované reedici, oba tituly jsou tak k dostání po dlouhé době a úplně poprvé také na vinylu. Čerstvou novinkou jsou navazující alba Animage (2008) a Maratonika (2013), jenž vyšla remasterovaná na CD koncem března, na vinylu vyjdou na podzim.

„Během koncertu vždy anoncuji, že jsme s kamarády přivezli naše desky, což bude probíhat i během tohoto turné s reedicemi prvních alb. Většinou vše probíhá tak, že slezu z jeviště, stihnu na sebe hodit suché triko a běžím do předsálí, kde podepisuju, co si lidé koupí. Někdy, když na místě spíme, je občas fajn stoupnout si na chvíli k baru a prohodit s lidmi pár slov, to jo,” říká o setkávání s fanoušky po koncertech držitel deseti Cen Anděl za Zpěváka roku a jedné v kategorii Zpěvák čtvrtstoletí Dan Bárta.

Zmiňovanou světelnou show vytvořila multimediální umělkyně Linda Arbanová. „Mix projekce obrazů a videí s barevnými prvky a filtry rozehraje tato umělkyně, která spolupracovala například se skupinami Zvíře jménem Podzim, Kittchen nebo Robert Křesťan a Druhá tráva, na scénických objektech z dílny plzeňského výtvarníka Pavla Lišky. Každá skladba koncertu tak ožije nejen v barvách tónů, ale i v tónech barev,“ říká ke specialitě tohoto koncertu člen produkčního týmu DEPO2015 Ricardo Delfino.

„S Danem Bártou jsme si vyměnili několik foto a video materiálů, které do mixu zakomponuji - záběry z jeho expedic po světě či fotografie vážek a dalších tvorů. Tyto výjevy budu během koncertu míchat živě v reakci na hudbu. Ilustrovat hudbu Illustratosphere je radost, do Plzně se těším,” doplnila Arbanová.

Spolu s Bártou, který o sobě poprvé dal vědět v plzeňské Alici, tvoří současnou stálou sestavu Illustratosphere kytarista Miroslav Chyška, kontrabasista a baskytarista Robert Balzar a klávesista Filip Jelínek. Čtveřice se na pódiích setkává také v rámci působení v kapele J.A.R., čerstvě oceněné Skupiny roku letošních Cen Anděl. Od roku 2014 zastává post bubeníka Illustratosphere slovenský hudebník Martin Valihora.

Hudební večer otevře v 19 hodin nadějná písničkářka a skladatelka NIKA za doprovodu klavíristy Pavla Dudy. Za své debutové album Flesh & Soul získala Moravskoslezskou uměleckou Cenu Jantar v kategorii populární hudba, je vítězkou kategorie Junior soutěže JazzFruit. V Plzni v loňském roce vystoupila v rámci letní koncertní série DEPOvLETU v areálu DEPO2015.

Sál bude při koncertě uzpůsobený jen k sezení, vstupenky jsou k dostání v předprodeji na GoOut.cz či přímo na recepci kreativní zóny DEPO2015.