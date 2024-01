Nejmenší děti pobaví festival v Depu, nabídne program i pro rodiče

Jedinečný projekt KUK, který nabízí originální a umělecky hodnotnou alternativu komerční zábavy nejmenším divákům ve věku od 10 měsíců do 3 let, zavítá v termínu 15. až 23. ledna 2024 do plzeňské kulturní a kreativní zóny DEPO2015.

Od 15. do 23. ledna se v plzeňském DEPO2015 bude konat festival zábavy pro nejmenší děti KUK. | Foto: se svolením DEPO2015