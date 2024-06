V Pivovarském dvoře Purkmistr v plzeňských Černicích v pátek oslavili sedmnácté výročí vzniku. Při té příležitosti tam přijela i kapela Queens of Bohemia, která zahrála řadu skladeb od britské rockové kapely Queen. Účinkoval také DJ Irlbec.

V pivovaru Purkmistr slavili 17 let od jeho otevření, zahrála přitom skupina Queens of Bohemia. | Video: Deník/Šimon Jelínek

Zatímco z pódia zněly známé písně jako I Want to Break Free, Don’t Stop Me Now či We Are the Champions návštěvníci pivovarského dvora si vychutnávali místní pivo a občerstvení z udírny. Někteří z nich se poté v dobré náladě dali do tance. Přímo před pódiem tancoval do rytmu i Adam Nový, který na akci dorazil z nedalekých Vejprnic. „Přišel jsem na Queens of Bohemia, protože je dobře znám a už jsem byl na několika jejich koncertech. Moc se mi vystoupení líbilo, byla tu příjemná atmosféra,“ pochvaloval si Nový.

Zdroj: Deník/Šimon Jelínek

Prostředí pivovarského dvora si užil i kytarista účinkující kapely Radek Vaník. Jediné obavy mu činil možný příchod bouře, která v pátek zuřila na řadě míst po celé republice. „My se obvykle ničeho nebojíme, ale z bouřky jsme trochu strach měli,“ řekl Vaník s úsměvem po skončení koncertu, během nějž spadlo z nebe jen pár kapek. „Nám se nestává, že by u nás v Černicích pršelo. I dneska to šlo všechno kolem,“ objasnil strategickou polohu podniku jeho provozní manažer Tomáš Rédl. Celý večer označil Rédl za povedený. Podle jeho odhadů dorazilo v pátek večer do pivovarského dvora přibližně 220 návštěvníků.