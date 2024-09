Její dlouholetý herecký kolega se při komentování vzájemné spolupráce vrátil desítky let do minulosti. „No, já k tomu mám trochu jiný přístup, protože já jsem začal s kontakty s Milkou Vášáryovou, když jí bylo 21 let. Já jsem stavěl kulisy a ona si mě vůbec nevšimla. Trvalo mi dlouhé roky, než jsme se začali bavit. V divadle, kde hrála, jsem dělal kulisáka a ona už tehdy byla hvězda, tak co by se mnou měla mluvit. Později jsme se potkali při práci. Vypadá to, že jsme spolu udělali několik dramatických inscenací, v nichž nám, i podle lidí, na jejichž názoru nám záleží, funguje určitá souhra, že jeden na druhého dobře reagujeme,” konstatuje Kňažko.

Společně s Milanem Kňažkem si zahrála mnohokrát na divadle i v televizi. „Je velmi příjemné, že víme, co můžeme od sebe očekávat. Souzvuk je v herectví hodně důležitý. Odehráli jsme toho spolu opravdu hodně. Jsme v herectví stejná krevní skupina, když je třeba, umíme si ze sebe vystřelit i dát do rolí nějakou vášeň. Milan Kňažko mě inspiruje ale samozřejmě pořád mě dokáže i překvapit,” svěřila se Emílie Vášáryová.

Pro Emílii Vášáryovou hra rozhodně nebyla neznámou. „Poprvé jsem ji viděla na Vinohradech, kde v ní hráli Jana Hlaváčová a Petr Kostka, a mělo to tehdy velký úspěch. Také jsem byla ve Francii na představeni s Annouk Aimée, která nedávno zemřela, a Phillipem Noiretem. Vím o tom, že tuhle hru si vyzkoušelo hodně hereček a herců, takže je to asi už trochu ozkoušená věc,” podotýká herečka známá například z filmů Pelíšky, Kráska v nesnázích nebo Horem pádem.

Její kolega upozornil na fakt, že přestože ve hře není příliš fyzického pohybu, neznamená to, že při ní neprobíhá herecká akce. „Tu provádíme i bez toho, abychom hýbali svými těly, jde především o vnitřní přístup k tomu, o čem hovoříme a snaha dostat se ke smyslu a hlavním motivům díla. To má všude po světě jistý ohlas, protože je velmi dramatické,” dodává Milan Kňažko .

„Je to pro nás novinka, nikdy jsme něco podobného nedělali. Samozřejmě víme, že všude na světě se toto představení takhle hrálo, že herci a herečky v něm četli. Hra je velmi známá a v šedesátých letech dostala Pulitzerovu cenu. Šli jsme do toho s velkou chutí. Zkoušeli jsme velmi poctivě. V charakterech jde o velmi přesně a dobře napsanou hru. Určitě jsme s ní neměli méně práce než u nějakého klasičtějšího představení,” řekla Deníku Emília Vášáryová.

A Emílie Vášáryová dodává: „Hlavní je, že nás společně obsazovali. Když Milan z divadla odešel v roce 1989 do politiky, ještě jsme dohrávali Misantropa od Moliéra, to bylo velmi dobré představení. Na jevišti jsme spolu odehráli všelicos, natočili jsme spousty televizních inscenací. Rozumíme si, a to je na jevišti asi nejdůležitější. K věcem máme podobný přístup. A moc se mi líbí, že je Milan velmi dochvilný, nemusím na něj nikdy čekat a samozřejmě ani on na mě. Disciplína je v našem povolání strašně důležitá,” míní.

V Plzni oba herci vystupovali mnohokrát. „Hrál jsem tady třeba Shylocka s Divadlem Na Jezerce nebo Picassa s Ungeltem. Je tady pěkný filmový festival a nedávno jsem se tady účastnil jedné zajímavé divadelnické diskuze,” potvrzuje Kňažko.

A Emília Vášáryová se k němu připojuje. „Se slovenským národním divadlem tady hrajeme docela často, v podstatě každý rok. Já byla vlastně u toho, když se plzeňský festival divadlo zakládal. Plzeň je úžasné kulturní město a myslím, že tady máme spoustu diváků,” zdůrazňuje herečka.

Do toho její herecký kolega s úsměvem pronese: „A slyšel jsem, že se tady údajně dělá nějaké pivo.”

Svou poznámku pak za chvíli s chutí rozvedl. „Když máte žízeň, není nic lepšího na světě než tohle pivo.”

Ukázalo se, že ležák z Plzně má své kouzlo i pro Emílii Vášáryovou. „I já mám ráda plzeňské pivo. Sedí mi ta jeho úžasná hořkost. A dokonce si myslím, že mi pomáhá i zdravotně. Ostatně, lékaři ho doporučují. Párkrát jsem tady v pivovaru byla na nádherných prohlídkách. Je to tam neuvěřitelné a je tam co obdivovat,” pochvaluje si.

Po sobotním představení Pes na cestě, které slovenské národní divadlo odehrálo v Plzni, herci přečetli prohlášení upozorňující na ovlivňování kultury slovenskými politiky. „V divadle jsme si to odhlasovali a čteme prohlášení po každém představení. Vždycky řekneme, že kdo z diváků si je nechce poslechnout, nemusí. Je neuvěřitelné, že vždycky zůstanou. Jde o aktivitu, na níž jsme se dohodli v rámci stávkové pohotovosti,” doplňuje herečka.

Milan Kňažko není členem žádné divadelní scény, po konci své politické anabáze, kdy byl ministrem zahraničí i kultury a kandidoval také na prezidenta, do žádného angažmá už nastoupit nechtěl. Situace ohledně kultury v jeho zemi mu ale rozhodně lhostejná není. „Je zcela jasné, na čí jsem straně. Aktivitu národního divadla naprosto schvaluji. Není možné dnes mluvit na Slovensku o kultuře nebo umění a zároveň nemluvit o politice, protože politika příliš zasahuje do svobody tvorby. To je nepřijatelné a podobná situace nesmí dlouho trvat. Já jsem optimista. Tohle je slepá ulice a ta vždycky končí. Není jiná možnost. Jen nedokážu odhadnout, jak dlouho to bude trvat. Ale čím kratší jízda touhle slepou ulicí bude, tím lépe pro každého,” myslí si.