Tisíce příznivců tvrdé muziky si opět nenechaly ujít plzeňský Metalfest, který začal v pátek 31. května v lochotínském amfiteátru v Plzni. Fanoušci si akci plnou zahraničních metalových hvězd během prvních dvou dnů užívali, přestože většinu festivalu propršelo. Akce pokračuje i v neděli, kdy zahrají napřiklad kapely Orden Ogan, Feuerschwanz nebo Dimmu Borgir.

Plzeňský Metalfest. | Video: Zdeněk Vaiz

Největší hvězdou letošního ročníku je americká kapela Five Finger Death Punch, která vystoupila hned první den festivalu. Podle organizátorů patřila k největším interpretům, kteří se kdy na programu objevili. Rozhodně šlo o nejnáročnější produkci, kdy v týmu skupiny bylo šedesát lidí, kteří vše potřebné pro vystoupení museli připravovat dlouho dopředu.

Velkým tahákem bylo také společné vystoupení bývalých členů slavné finské kapely Nigtwish Tarji Turunen a Marka Hietaly. Ti se poté, co oba postupně z této skupiny odešli, dali po letech znovu dohromady.

Metalfest byl v Evropě první možností, kdy si mohli fanoušci jejich koncert vychutnat. Předtím vystupovali zatím jen na americkém turné. Diváci v Plzni se dočkali i hitů Nightwish, jako jsou třeba Wish I Had an Angel, Planet Hell nebo píseň Over the Hills and Far Away. Ta koncert zakončila.

Diváci třináctého ročníku festivalu si užili i koncert populární švýcarské formace Eluveitie. Devítičlenná kapela kombinuje folkovou muziky inspirovanou keltskými tradicemi s melodickým deathmetalem. Klasické rockové nástroje jako elektrické kytary a bicí dávají dohromady s instrumenty známými spíše ze středověké nebo vážné hudby, jako jsou niněra, housle nebo keltská harfa.

S velkým ohlasem se setkalo i vystoupení rakouské kapely Serenity v čele se zpěvákem Georgem Neuhauserem. Skupina v Plzni představila písně z nejnovějšího alba nazvaného Nemesis A. D., které je inspirováno životem a dílem renesančního malíře Albrechta Dürera. „Do Plzně se rádi vracíme. Moc se nám líbí místní amfiteátr. Koncerty tady připomínají spíše velká divadelní představení. České fanoušky máme moc rádi, je vždycky skvělé vidět v publiku spoustu přátel,” řekl Georg Neuhauser.

Velmi zábavnou a energickou show pak na západě Čech předvedli Norové z Trollfest. Ti na pódium vtrhli v růžových trikotech a sukýnkách a s plastovým plameňákem na hlavě. Právě tento pták je pro kapelu charakteristický, jeden z jejích hitů má název Dance Like a Pink Flamingo.