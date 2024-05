Více než deset tisíc fanoušků tvrdé muziky si od pátku do neděle opět dá dostaveníčko v lochotínském amfiteátru v Plzni, aby si tu užili třináctý ročník Metalfestu. Ten opět láká na žánrovou pestrost, organizátoři přichystali i několik novinek.

Metalfest 2023 v Plzni | Video: Nekola Filip

„Letošní dramaturgie je opět žánrově pestrá a vévodí jí superstar Five Finger Death Punch z USA. Je to nejdražší kapela, která kdy na Metalfestu vystupovala, s největší produkcí, jakou jsme kdy odbavovali. Ta bude naskládaná do čtyř kamionů, jejich tým má šedesát členů, vše musíme stavět den dopředu. Po stránce technické a produkční to bude absolutní výzva,“ říká k první hlavní hvězdě, která vystoupí i v pátek večer, Jiří Daron z pořadatelské agentury Pragokoncert.

Metalfest 2023 v Plzni:

Zdroj: Nekola Filip

I koncerty kapel, které vystoupí na závěr sobotního a nedělního programu, budou podle něj unikátní. „Stejně jako Five Finger Death Punch vystoupí poprvé na Metalfestu black metalová legenda Dimmu Borgir z Norska, která naživo hraje málo,“ poznamenal ke kapele, která celý festival v neděli večer uzavře.

V sobotu se o poslední bod programu postará zpěvačka Tarja Turunen s kytaristou Markem Hietalou, kteří před lety působili společně ve známé formaci Nightwish. Teď se poté, co oba postupně z této kapely odešli, dali po letech znovu dohromady. „Po turné v zámoří půjde o jejich vůbec první evropské vystoupení. Na jednom pódiu se tak opět sejdou dva bývalí zpěváci z Nightwish. Kromě toho, že dají vzpomenout na tuto éru, tvoří i nové skladby, je to hodně atraktivní spojení,“ doplnil k sestavě hlavních hvězd.

Kromě nich se fanoušci mohou těšit například na kapely Serenity, Eluveitie, Brothers of Metal, Avatarium, Septic Flesh, Sonata Arctica, Nervosa, Visons of Atlantis, Feuerschwanz a další. Celkem během tří dní vystoupí pětadvacet kapel. V pátek se začíná ve 12.30, v sobotu a v neděli o dvě hodiny dříve, konec je vždy ve 23 hodin.

Vedle muziky ale letos čekají návštěvníky čekají i tři zajímavé novinky. „Letos poprvé budeme z levé i pravé strany scény mít instalované LED stěny, aby fanoušci, kteří od ní sedí dál, viděli i detaily z pódia. A všichni návštěvníci dostanou CD s třemi písničkami z chystaného alba kapely Powerwolf, která na Metalfestu už několikrát hrála. S pivovarem Gambrinus se nám povedlo udělat na louce před amfiteátrem zábavní zónu, kde si budou moci fanoušci zahrát třeba šipky nebo podívat na školu čepování, které si budou moci vyzkoušet,“ přiblížil Daron.

Pro návštěvníky jinak zůstává vše při starém. Bude se opět platit bezhotovostně prostřednictvím čipů nabitých před vstupem do areálu, nemění se ani místa pro kempování, které bude možné už od čtvrtka. „Kempy u amfiteátru, které jsme letos rozšířili o další louku, už jsou vyprodané, stejně jako karavanová stání. Podle mých informací je plný i kemp Ostende, posledním místem tedy zbývá tábořiště na Jíkalce, které je pro stanování zdarma, místo pro parkování na tomto místě lze ještě zakoupit,“ uvedl k možnostem ubytování šéf Pragokoncertu, podle něhož návštěvnost festivalu bude na stejné úrovni jako v loňských letech. „Těší nás, že návštěva je stabilní a tak jak byl zaplněný amfiteátr loni, bude i letos. Nejvíc fanoušků bude v Plzni z České republiky, hodně přijede také Němců, v řádu desítek lidí i odjinud, vstupenky jsme posílali do více než třiceti zemí,“ uzavřel Daron.