Lidé si totiž jednotlivá místa u řek často pletou. Pokud je uvedeno, že se něco děje na náplavce, není jim jisté, zda jde o tu na řece Radbuze, na Mži, na soutoku nebo na Úslavě.

„Plzeň je městem čtyř řek, což je samo o sobě skvělé. Skvělé je také to, že jejich břehy umíme čím dál lépe využít. Plzeňané si pobyt u vody přímo v centru města oblíbili, a to nejen v parných letních dnech. Zvlášť když se na březích konají různé kulturní akce. Potenciál řek a komfort jejich břehů chceme ještě zvýšit, a to prostřednictvím projektu Plzeňské náplavky, který program na všech plzeňských březích sjednotí a zpřehlední. Snadno se zorientují organizátoři, kteří budou chtít využít prostor pro konání své akce, i návštěvníci. Ti najdou program na jednom místě na právě vznikajícím webu plzenskenaplavky.cz. Chybět nebude ani orientační systém a přehledné označení náplavek,“ uvedla městská radní Eliška Bartáková.

S myšlenkou oživit prostor u řeky Radbuzy přišel jako jeden z prvních architekt Jakub Mareš, zakladatel spolku k světu., který pořádá akce ve veřejném prostoru od svého vzniku v roce 2012. Spolek v tuto chvíli pracuje hned na několika projektech na plzeňských březích. Na náplavce na Radbuze letos organizuje kulturní program, který je v tuto chvíli naplánovaný až do podzimu. Na břehu Úslavy na Letenském náměstí letos pořádá svůj multižánrový festival Náplavka k světu., který se poprvé uskutečnil na Radbuze.

Akce začíná v pátek a potrvá do 14. září. Je součástí oslav stoletého výročí od připojení čtvrtí Doubravka a Lobzy k městu Plzni. „Po krásných dvou letech na Soutoku, kde se nám podařilo využít místní potenciál na maximum, jsme se rozhodli pro další výzvu. Tentokrát se přesouváme dál od centra města, kde se opět můžete těšit na tři týdny hudby, tance, divadla nebo filmu,“ uvedl Jakub Denk z organizačního týmu Spolku k světu.

„Žánrové rozpětí je velmi široké. Jedním z největších taháků bude, ostatně jako každý rok, vystoupení Vladimíra 518 s Mikem Traffikem, to je „náplavková stálice“, ale i koncert rockové legenda českých pódií, kapely BRUTUS. V programu máme něco pro každého, ať už to jsou kurzy kubánského tance, komentované procházky s Lukášem Houškou, vinná stezka, divadýlka pro nejmenší nebo swap oblečení. Chybět nebude ani vystoupení a workshop Karolíny Záhrubské, vicemistryně Evropy 2017 v yoyování, historický šerm nebo vystoupení drag queen Miss T. Mere,“ láká na program Jakub Denk. A dodává: „Při zahájení letošního ročníku bude mít hlavní slovo hudba. Svým návštěvníkům se náplavka oficiálně otevře v 16.30. V 17 hodin zahraje big-beat-indie kapela Safenat Paneach z Plzně, která svou tvorbu staví na české duchovní poezii a její frontman Petr Wagner je evangelický kněz. Od 20 hodin náplavku rozproudí zahajovací party koncert kapely Showtime."

Architektonická kancelář Jakuba Mareše Ateliér k světu. pak s dalšími subjekty pracuje na projektu rekultivace břehu Mže. I tam se v letech 2017, 2018 a 2019 konal festival Náplavka k světu. „Náš Spolek k světu. se nějak otiskl snad na každém břehu v centrální části města Plzně. Budu se opakovat, ale prostory kolem řek nejen v Plzni byly dlouho zanedbávané a nepovšimnuté, dnes jsou čím dál více ceněné a stávají se vyhledávaným místem k odpočinku, setkávání a zábavě, o což prostřednictvím našeho spolku a jím pořádaných aktivit dlouhodobě usilujeme,“ řekl Mareš. V současné době spolek pracuje na novém webu a nové vizuální identitě, která jednotlivé břehy přehledně označí a rozliší. „Dalším krokem bude výzva organizátorům a kulturním aktérům, kteří by v budoucnu rádi některý z břehů využili pro konání svých akcí. Na webu v budoucnu stručně, jasně a přehledně najdou, jaké technické zázemí na jednotlivých místech je, co mohou využít, co je třeba. Cílem je, aby se na Radbuze, Mži, Soutoku, ale i dalších místech něco dělo a vědělo se o tom,“ uvedla Nela Drunecká, projektová manažerka Ateliéru k světu.

close info Zdroj: Deník/Ladislav Vaindl zoom_in Plzeňské náplavky.