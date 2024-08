Startuje festival Náplavka k světu

Kdy: 23. srpna - 14. září

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Multižánrový festival i letos oživí jeden z říčních břehů v Plzni. Dvanáctý ročník zakotví na břehu Úslavy na Doubravce. Čtvrť připojená k Plzni roku 1924 letos slaví 100 let od svého vzniku, navíc se po letech zbavila torza Carimexu, a tak si nadělila i festival, který místo oživí. Festival se koná v termínu od 23. srpna do 14. září v tradičním konceptu. Každý den v týdnu připadne jednomu žánru nebo typu akce, stejně jako v předchozích letech. Pondělí budou patřit promítání, v úterý se bude na náplavce tančit, ve středu břeh rozehraje DJ a od čtvrtka do soboty koncerty.

4 rockeři s operní pěvkyní

Kdy: 23. srpna

Kde: Ranč Šídlovák v Plzni

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Koncert propojuje rockové hlasy s operním. Repertoár tvoří originálně upravené světové a české hity, převedené z jiných hudebních žánrů do rockových aranží. Zazní Smetanova Vltava, Back to Black, Atlantida, Fantom Opery, Sweet Dreams, The Diva Dance a mnoho dalších hitů v rockovém kabátě. Na akci vystoupí Jiří Zonyga, Milan Devinne, Leona Šenková, Jan Vytásek a operní pěvkyně Monika Sommerová

Koncert Elias

Kdy: 23. srpna, 20 hodin

Kde: Malá letní scéna Nepomuk

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Na koncertě zazní spirituály a písně ve vícehlasých úpravách.

Francouzská a anglická barokní hudba

Kdy: 24. srpna, 18 hodin

Kde: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Za kolik: 230 korun

Proč přijít: Na koncertě se představí Jan Krejča – theorba, barokní kytara, Jakub Kydlíček – barokní zobcová flétna. Program: Mathew Locke, Jacques Martin Hotteterre, Robert de Visée, Henry Purcell. V rámci projektů Radost v baroku a S hudbou za památkami Plzeňského kraje pořádá Spolek Koncerty Plzeňsko ve spolupráci s ŘKF Kralovice, Muzeem v Mariánské Týnici, Městem Kralovice, Spolkem Potvorov a Spolkem Gryspek.

Hradozámecká noc:

Předpremiéra nočních prohlídek v Manětíně

Kdy: 24. srpna, 19 - 20 hodin

Kde: zámek Manětín

Za kolik: dospělí: 240 korun, senioři nad 65 let, ZTP, mládež: 190 korun, děti 70 korun

Proč přijít: Na zámku se odehraje příběh malíře Petra Brandla očima manětínské vrchnosti. Tvář českého baroka se dodnes pyšní tvorbou Petra Brandla, bohem obdarovaného umělce. Jak uvítá hraběnka Lažanská kontroverzního umělce na svém manětínském sídle? A poradí si nakonec se stíny umělcova života? Zavítejte spolu s námi do Manětína v dobách, kdy zde tvořil velkolepý umělec! Rezervace je nutná na telefonu: 373 392 283 nebo na mailu steidlova.renata@npu.cz.

Noc v plaském klášteře:

Kdy: 24. srpna, 19 hodin

Kde: Plaský klášter

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Návštěvníci mají možnost prohlédnout si zámek Metternichů. Šlechtický salon není pouze jedna z místností zámku, ale je především pravidelnou společenskou a kulturní událostí. V srpnovém Metternichovském salonu budou mít návštěvníci příležitost zaposlouchat se do pamětí kněžny Metternichové v podání herce Martina Bartůška (divadlo Alfa), vnímat hudbu, která salonní prostředí obohacovala a nebo si vyzkoušet některou ze šlechtických zábav, mezi které patřila mimo jiné i hra na pravdu. Metternichovský salon bude zahájen v 19 hodin, kdy zazní kratičký kurátorský úvod, který se pro nově příchozí bude následně opakovat každou půl hodinu. Stejně tak paměti budou předčítány v 19.15 a pak vždy každou půl hodinu.

Noc na statku U Matoušů

Kdy: 24. srpna

Kde: Statek U Matoušů v Plzni

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: V rámci tzv. černé hodinky budou připraveny speciální noční prohlídky selského stavení s průvodcem, zájemci si mohou projít nasvícený areál. Selské stavení bude ozářeno pouze svitem svíček. Prohlídky začínají ve 21 a 22 hodin. Kvůli omezené kapacitě si bude nutné vstupenky zarezervovat na telefonu 374 631 963.

Festival na ulici:

Kdy: 20. - 24. srpna

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční festival pokračuje až do soboty. Na sedmi scénách přináší koncerty od folku po metal. V pátek vystoupí například na náměstí Republiky kapely Cheers! nebo Ill Fish, v Proluce pak třeba Na starý kolena band. V sobotu se v Proluce uskuteční přehlídka pěveckých sborů Hlasy na Ulici. Potrvá až do večera. Náměstí Republiky bude od 14.30 patřit vážné hudbě. Program na festivalnaulici.cz.

Sportmanie

Kdy: 20. - 25. srpna

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Za kolik: Oblíbená akce nabízí v parku za OC Plaza multifunkční sportoviště, kde se děti, dospělí a všichni milovníci pohybu vyřádí po celý den. Každý den bude na návštěvníky čekat několik desítek sportovních stanovišť, kde si kromě tradičních sportů pod vedením instruktorů mohou zkusit i méně známé a netradiční sporty. Více na sport.plzen.cz/sportmanie

V Nové Vsi zahraje Veselá muzika z Chodska

Kdy: neděle 25. srpna od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na krytém parketu v Nové Vsi u Nepomuka si nedělní odpoledne užijí příznivci dechovky a českých písniček. Od 15 hodin tam zahraje Veselá muzika z Chodska. Rezervace vstupenek je možná u p. Trojánka na telefonním čísle 725 851 874.