Před několika dny, přesněji 17. května, oslavil své pětasedmdesáté narozeniny známý plzeňský hudebník a organizátor kulturních akcí Jan Kvídera. V krátkém rozhovoru zavzpomínal nejen na své začátky. A i když koncertní kariéru už ukončil, u muziky dál zůstává.

Jan Kvídera při vystoupení se Sejfem v roce 2018. | Foto: se svolením Jana Kvídery

Jaké bylo vaše první vystoupení a kdy se odehrálo?

Poprvé před veřejností jsem koncertoval v listopadu 1957 na přehlídce žáků tehdejší Lidové školy umění Blovice, kde jsem se sedm let učil hrát na klavír. Později mě ale více než etudy bavilo hrát písničky Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Měl jsem rád Waldemara Matušku a v 9. třídě ZŠ jsem začal dle jeho vzoru hrát na banjo, které mně věnovala spolužačka. Pokud jde o kapelové vystoupení, první bylo v roce 1964. To už jsem hrál na kytaru s beatovou skupinou The Stars, kterou jsme založili se spolužáky při studiích na SVVŠ Blovice. Hráli jsme skladby od Beatles, Rolling Stones, Shadows a sklízeli obdiv spolužaček (smích).

A jaké byly další kapely?

V roce 1968 následovala další skupina – The Monsters. Mým odchodem na vojnu v roce 1969 však ukončila svoji činnost, ale na podzim 1971 už jsem spolu s Romanem Jiráskem založil novou kapelu – Sejf. Ta se postupně vypracovala mezi nejoblíbenější a nejznámější rockové skupiny v tehdejším Západočeském kraji. Sejf jsem vedl šestnáct let a bylo to mé nejlepší muzikantské období. Hráli jsme i v jižních a středních Čechách, na spartakiádě v Praze a absolvovali i zájezd do Triptisu v tehdejší NDR. Bylo to ročně více než 100 vystoupení, všichni jsme ale měli své hlavní zaměstnání, hudba byla koníček navíc. V roce 1988 jsem Sejf po dovršení 1600 produkcí rozpustil a přešel s mladšími spoluhráči v kapele Song hrát moderní pop-music do plzeňských kaváren. Potom jsem s další malou skupinou Q Music hrál v Plzni a okolí a občas jsme pro pamětníky oživili Sejf. Před dvěma roky se v Blovicích odehrálo patrně závěrečné vystoupení Sejfu k 50. výročí od jeho premiéry. V posledních letech jsem účinkoval již méně, většinou v triu Anie Band, naposledy to bylo na loňského Silvestra v hotelu Central v Plzni. Letos v březnu jsem ještě absolvoval jedno vystoupení v rodných Blovicích. Takže tam, kde jsem začal vystupovat, jsem také skončil. Rád ale vzpomínám také na oblíbené muzikantské plesy, kterých jsem uspořádal v Plzni celkem deset, a na organizování vánočních koncertů koled z věže chrámu sv. Bartoloměje.

Kromě živého hraní jste také autorem několika skladeb, které nahrál Československý rozhlas Plzeň…Ano, to jsou například písně Člověk, Život, Nestojím už o tvou lásku a další. Ale dnes už se bohužel nehrají. U některých písní mi napsala text manželka Milena, která měla pro moji intenzivní hudební činnost pochopení, za což si zaslouží poděkování.

Už jste zmínil, že s živým hraním je konec, na hudbu jste ale určitě nezanevřel…

Odehrál jsem téměř 3300 hudebních produkcí a to je opravdu hodně, proto už s aktivním hraním v 75 letech končím. Možná si ještě někdy ojediněle zahraji, ale jen krátce, teď už zpívám jen doma vnoučkovi. Stále ale provozuji agenturu Q Music, která pomáhá muzikantům nalézt uplatnění na různých akcích v Plzeňském kraji. Také pomáhám připravit výstavu a publikaci o hudbách v okrese Plzeň-sever, kde jsem sedmnáct let působil jako metodik pro hudbu. Takže s muzikou se určitě úplně neloučím.