Velkolepým rozloučením všech vystupujících souborů skončil na hlavní scéně v Plzni U Branky už 26. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň. Ten přilákal do všech míst, kde letos soubory vystupovaly, stovky lidí. Zpestřením letošního ročníku byla účast souboru Dance Academy of Mexiko nebo srbský soubor Krušik.

Skončilo pět dnů plných světového folklóru. Diváky nadchly mexické tance | Video: Pavel Bouda

„Každý ročník se snažíme představit soubory ze zemí, které tady ještě nebyly, takže letos to byli hosté ze Srbska nebo z Mexika. Kromě našich souborů tu letos ale také vystoupily soubory polské a slovenské. Celkem jich diváci viděli včetně těch dětských sedmnáct,“ říká ředitelka festivalu Michaela Vondráčková.

Ta jen lituje, že čtvrteční počasí nedovolilo uskutečnit dlouho připravované folklorní zastavení na selském dvoře U Matoušů v Plzni Bolevci. Poprvé se ale festival s velkým úspěchem rozšířil i do Plas na severním Plzeňsku, kde ho přivítal zaplněný kulturní dům.

„Rostoucí návštěvnost nám dělá radost. Kromě Plas jsme zaplnili i amfiteátr v Konstantinových Lázních a hlediště na hlavní scéně U Branky bylo také od pátku do neděle plné,“ dodává spokojeně Vondráčková.

Prostor U Branky se stal už po několikáté centrem celého festivalového dění a umožňoval opět setkání lidí s vystupujícími soubory i mimo scénu. Umístění pódia a hlediště pod stromy v sadovém okruhu si pochvalovali diváci i účinkující.

„Je to parádní místo se svojí neopakovatelnou atmosférou. Pro přehlídky tohoto typu je úplně ideální. Na velkém náměstí by se to celé trochu ztrácelo,“ pochvaloval si vybrané místo moderátor hlavního dětského pořadu s názvem Nebudem pořád tak maličký Vladimír Šťovíček.

Zdroj: Pavel Bouda

Pro diváky byla velkým oživením účast amerického souboru Dance Academy of Mexiko, který nadchl nejen svými spektakulárními tanečními kostýmy, ale i rytmickou jihoamerickou hudbou. Stejně tak brzy roztančila stojící diváky i energická balkánská muzika s tanci a zpěvem srbského souboru Krušik.

Sotva ale 26. ročník festivalu skončil, organizátoři už začali pracovat na programu toho příštího.

„Témat bude několik. Například u příležitosti 10. výročí Plzeň EHMK 2015 bude jedno z festivalových témat PLZEŇ - 10 let kulturním srdcem Evropy nebo Tajemství boleveckého statku U Matoušů, protože uplyne 390 let od narození sedláka Matouše Wiezla, po kterém Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci nese jméno. A pozvat bychom chtěli tentokrát například zahraniční soubory z Japonska, Velké Británie nebo Nového Zélandu,“ odhaluje plány pro příští rok Michaela Vondráčková.