Divákům představil nejen muziku, ale také rekvizity z některých filmů. Na pódiu tak dirigoval například v přilbě gladiátora nebo masce Ironmana, v rukou pak třímal třeba meč z herní série World of Warcraft, Thorovo kladivo či hůl čaroděje Gandalfa. Na dirigování hudby ze série Hunger Games pak místo taktovky použil šíp. Zazněly také skladby z Pirátů z Karibiku, Harryho Pottera nebo Forresta Gumpa. Korynta je také známým multiinstrumentalistou, když se v patnácti letech stal světovým rekordmanem. Dokázal totiž během hodiny zahrát na 33 hudebních nástrojů.

Čím vás filmová hudba zaujala natolik, že jste se rozhodl založit orchestr, který se jí bude téměř výhradně věnovat?

Filmová hudba je krásná v jedné věci - je to mix všech žánrů dohromady. To znamená, že člověk si zahraje jazz, swing, metal, elektroniku, klasiku a tak dále. A tím, že tam najdete od všeho něco, je to krásné. Miluju klasiku, miluju jazz, miluju metal. Když je všechno pěkně ve spojení, a ještě to má souvislost s mým druhým hobby, filmy a seriály, je to pecka.

Podle čeho vybíráte skladby, které zazní na jednotlivých koncertech?

To je trochu záludná otázka. Já program hodně řeším, protože chci, aby si lidé koncert užili. To znamená, aby slyšeli skladby, které znají a mají rádi, jako jsou Hra o trůny, Star Wars nebo Avengers. Ale zároveň chci, aby vystoupení bavilo i mě. Jasně, že mám rád věci, jako je třeba Imperial March, ale také se mi líbí hudba, která tak často na pódiích nezní. Takže i tu chci představit. A samozřejmě jde i o to, aby si hudebníci dobře zahráli. Je to tedy takový mix.

Zdá se, že v poslední době se zájem o filmovou hudbu zvyšuje. Máte z toho radost?

Když jsem orchestr před dvaceti lety zakládal, nehrála se skoro vůbec. Asi jenom v Americe a jen velmi vzácně. Říkal jsem si, že je to škoda, a tak jsem filmovou hudbu začal hrát. Na jednu stranu jsem rád, že se teď filmovka rozjela, protože o to mi vlastně šlo. Na druhou stranu mě mrzí, že člověk teď musí hodně bojovat o diváky a o to, aby si je udržel. Já se pořád snažím filmovou hudbu nebrat jako byznys, ale jako umění. I když je to v dnešní době čím dál tím těžší. Chci lidem hudbu přenést, aby si mohli představit, jak působila ve filmu. Ne jenom, že se sejde parta muzikantů, něco zahrají a pak jdou domů. Myslím si, že je na nás vidět, že se muzikanti baví. Nicméně větší zájem o filmovou hudbu může vést k větší dostupnosti not, což je dobře. Když se hrají podobné tituly, může to přivést více posluchačů do koncertních sálů. Je to muzika, která je jim blízká a znají ji. Ne všichni hned poslouchají Bacha nebo Dvořáka. Musí si k tomu dojít. A filmová hudba je podle mě skvělá cesta.

Hudba z filmů byla často brána jen jako jejich doplněk, který samostatně nemá velkou hodnotu. Teď se tento pohled mění a skladatelé soundtracků mají stejný kredit jako ti, kteří komponují klasickou hudbu.

Když se podíváte třeba na příklad Johna Williamse, to je vlastně klasický skladatel. Vidím ho jako dnešního Dvořáka. Je to špička, i co se týče kompozice. Třeba hudba ke Star Wars není jen o těch hitech, ale je tam spousta skladeb, které jsou opravdu velmi kvalitní. Ostatně sága měla původně mít klasický soundtrack. Vždyť ten zmíněný Imperial March měl být Mars od Gustava Holsta. Většina lidí si momentálně poslechne spíše Hanse Zimmera, jehož hudba je o něco jednodušší. Ale člověk také u klasiky hned nezačíná se Svěcením jara.

Jak složité je dostat se k notovým partům k filmové hudbě?

Velice. Sice je to o něco lehčí než před dvaceti lety, kdy to bylo šílené, ale pořád dostupnost není taková, jakou bych chtěl. Já už jsem si za ty roky vybudoval různé kontakty, ale pořád jde o zbytečně těžký úkol. Bohužel lidé, kteří o tom rozhodují, což jsou šéfové studií, nevidí ten potenciál. Myslím si, že je to hrozná škoda, protože lidi mají filmovku strašně rádi. A jak jsem říkal, hrozně rád si zahraju Imperial March, ale taky chci s tímto orchestrem předvádět na pódiu věci, které nikdo nehraje. Tak, aby diváci zjistili, že třeba v Pánovi prstenů nebo Star Wars je i jiná hudba než jen ty slavné skladby. Když jsme třeba poprvé hráli naživo Vetřelce, přišlo za mnou nemálo lidí, kteří říkali: To jsem vůbec nevěděl, že ty efekty, co jsou ve filmu, dělá orchestr,

V programu máte i znělky z českých seriálů nebo večerníčků. Jak obtížné je dostat se k jejich partiturám?

Je to možná ještě horší než u těch amerických. Originály jsou v podstatě nedostupné. Jediný z českých skladatelů, s nímž jsme spolupracovali, byl Vadim Petrov. Od něj jsme tenkrát nějaké noty získali. Jinak bývají zápisy ztracené, spálené. To bylo především v časech, kdy si nikdo nemyslel, že by se podobná hudba někdy mohla hrát živě. Ale vznikají různé aranže. Já jsem teď odchytl absolutně skvělého aranžéra, se kterým právě děláme českou filmovou hudbu. Je krásná a je jí hromada. Třeba u pohádky S čerty nejsou žerty je každý moment ikonický. Škoda, že hudba z českých filmů není dostupnější. Ale také se to pomalu zlepšuje.

Kromě filmů věnujete pozornost také videohrám.Tak u nich je bohužel úplně nejtěžší se k notám dostat. Vzniká hromada ne úplně nejlepších aranží, protože je vytváří členové komunity, kteří tu hudbu milují a nemají se, jak k ní dostat. Zahrají si to a pak zastrčí do šuplíku. Což je škoda. Doufám, že si majitelé studií a vlastníci práv uvědomí, že lidi by si něco podobného rádi poslechli. Snažím se s nimi komunikovat, ale vždycky to uvízne u nějakých právníků. Ti si říkají, nevydělá to miliardy, tak proč se tím zabývat? My hrajeme třeba hudbu ze hry Mafie, kterou už dnes skoro každý zná a je to naše české dědictví. Podobné jako Kingdom Come.

Když jdete do kina, užijete si film a nebo se zaměřujete hlavně na hudbu.

Napoprvé se snažím si film užít. Při dalších projekcích, třeba Titanic jsem v kině viděl asi dvacetkrát, mě zajímají efekty, kamera, scénář, režie, jak je to zahrané a podobně. Když se podíváte na Temného rytíře, jde o herecký koncert, zvláště od Heatha Ledgera. A do toho ta hudba, která Zimmerovi společně s Jamesem Newtonem Howardem hodně sedla. Představte si Batmana nebo Star Wars bez té hudby. Podle mě muzika dělá více než polovinu filmu. Pokud máte špatný film s dobrou hudbou nebude to tak zlé. Když půjde o skvělý film třeba úrovně Pána prstenů a zazní tam hudba, která je úplně mimo, zážitek nebude takový.

Koncerty vašeho orchestru jsou pověstné i tím, že při nich používáte různé filmové rekvizity. V Plzni jste dirigoval skladbu z Mafie s maketou samopalu v ruce a doutníkem v puse, při hudbě ze hry World of Warcraft jste držel meč. Na sérii z Avangers jste přišel se štítem kapitána Ameriky, maskou Iron Mana a Thorovým kladivem. Nevytrhává vás neustálá změna rekvizit z koncentrace.

Je pravda, že se soustředím, abych si vždycky vzal přesně to, co je třeba. Já nemám úplně postavu na cosplay, co si budeme povídat, i když třeba na orky by to mohlo být dobré. Chci, aby měli diváci nějaké zpestření, zároveň mě to baví a také se mi líbí fotky, které pak vznikají. Říkám si, že pro lidi je to zajímavé a já jsem hlavně známý tím, že se rád chodím historicky znemožnit. Takže co bych pro zábavu a diváky neudělal?

Plzeň pro vás není neznámým městem. Jaký k němu máte vztah?

Já jsem tady působil dlouhé roky ve filharmonii. Vždycky se sem rád vracím, protože Plzeň je pro mě možná i oblíbenější než Praha. I když tu mám samozřejmě moc rád. Ale když vyjedete mimo ni, lidé jsou jakoby rodinnější. Proto mě vždycky bavilo jezdit do Plzně, že je tady pohoda. Diváci tu vždycky byli super. Je to tady příjemné. Líbí se mi tady, lidi tu jsou prostě jiní. Stejně mě těší, když vyjedeme do Brna, nebo Olomouce. V Praze se lidi nějak bojí uvolnit. Teď jsme jeli turné po celé republice a je zajímavé sledovat, jak je všude publikum jiné. Třeba Moraváci jdou do všeho vždycky naplno, užívají si koncert, a to je super. A pak je tu Plzeň, moje láska. Hrozně rád sem jezdím, což neříkám proto, že jsem zrovna v Plzni. Strávil jsem tady moc hezké roky s Plzeňskou filharmonií, byla to vždycky zábava. Poznal jsem tady spoustu kolegů, mám tu kamarády. A navíc je to tady hezké.

Mimochodem, současný šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki má k filmové hudbě také blízko.

Ano. To má ode mě. Vážně. Známe se spolu dlouhé roky, také jsme spolupracovali. A sešli jsme se v jedné práci i na té filmové hudbě. Měli jsme tam za úkol k ní vést malé děti. A pak se připojil k jednomu konkurenčnímu orchestru. Jsem rád, že filmovou hudbu nikdy nebral jako něco podřadného a má k ní respekt.

close info Zdroj: Deník/Ladislav Vaindl zoom_in Dirigent Jiří Korynta na koncertu Pražského filmového orchestru v Plzni.