Téměř čtyřicet exkluzivních premiér a předpremiér, soutěžní filmy hodnocené mezinárodními porotami, novou sekci Ženy a film, bohatý doprovodný program a množství hvězdných hostů. To vše přinesl do Plzně tradiční filmový festival Finále, který potrvá do středy, kdy se odehraje slavnostní zakončení. Při něm získají nové majitele festivalové ceny nazvané Zlatý ledňáček.

Jako první na světě mohli plzeňští diváci vidět film Rok vdovy. Na festival jej přivezla delegace v čele s režisérkou Veronikou Liškovou a herečkou Pavlou Beretovou, scenárista Eugen Liška, herci a herečky Pavla Beretová. Jiří Mádl zase přijel uvést svůj úspěšný snímek Vlny. Zavítal přitom i do budovy plzeňského rozhlasu, kde film částečně natáčel.

Publikum se mohlo také zúčastnit projekce filmu Krajan, za nějž jeho režiséři Pavel Sýkora, který pochází z Plzně, a Viktor Horák získali studentského Oscara.

Další osobnost, která z krajského města pochází, herec Václav Neužil, na Finále zavítal s televizním snímkem Smetana. V něm ztvárnil titulní roli slavného českého hudebního skladatele. „Kvůli natáčení jsem chodil na hodiny klavíru. Je pravda, že když jsem byl malý, učil jsem se hrát asi deset let. To se mi teď hodilo. Zvládl jsem sám i jednu Smetanovu skladbu, Jiřinkovou polku. Ty náročnější za mě hraje virtuóz Stanislav Gallin," řekl Neužil, který během přípravy na roli absolvoval v Národním divadle trénoval dirigentské pasáže a také se zúčastnil tanečního výcviku s Markem Zelinkou.

Film, který Česká televize uvede v premiéře 3. listopadu, nemá ikonického skladatele vyobrazovat jako nějakou nedotknutelnou mramorovou sochu. „Samozřejmě, že je film plný jeho geniální hudby, ale velká část snímku je zaměřena na jeho vztah s manželkou Betty a s Eliškou Krásnohorskou. Věřím, že divák z toho filmu pozná Bedřicha jako člověka, nejen z té profesní stránky," doplňuje Václav Neužil, který se vrátil do míst, kde s herectvím začínal. Své první představení totiž odehrál v Divadle Dialog, které tehdy sídlilo v Měšťanské besedě. A právě ta je centrem festivalu Finále.

„Děj filmu se odehrává během posledních šestnácti let Smetanova života. Jednalo se o velmi dramatický čas, protože deset let před svou smrtí ohluchl a svá vrcholná díla z té doby komponoval, aniž by je mohl slyšet," sdělil režisér Marek Najbrt.

Betty Smetanovou hraje Sarah Haváčová, libretistku Elišku Krásnohorskou Denisa Barešová. Představí se také Jana Plodková, kterou bylo možné na Finále také potkat. „Moje postava má velice blízko k Elišce Krásnohorské. Bydlí s ní a je to její dobrá přítelkyně. Pomáhá jí, co se týče jejího neblahého zdravotního stavu, i s řešením vztahu s Bedřichem Smetanou. Vztah mé postavy k Bedřichovi není úplně ideální, ale během děje se ukáže i linka, kdy hrdinka pochopí, že Eliška Bedřicha potřebuje," okomentovala svou roli Jana Plodková. K hudbě Bedřicha Smetany má velmi blízko.

„Ne že bych úplně všechno od něj znala nebo poslouchala, pro mě je to tak, že když někde zazní Bedřich Smetana, mám pocit, že jsem doma," řekla Deníku herečka, která má plzeňský festival velmi ráda. „Jezdím sem, jak to jde. Je tady velmi příjemná atmosféra, ne tak oficiální, jako to na podobných akcích bývá. Není tady takový odstup mezi tvůrci a diváky. Měšťanská beseda je takovým místem setkávání. Mám tady už pár diváků, s nimiž se vídám každý rok a je to moc milé," svěřila se herečka. V Plzni uvedla také svůj další projekt, kterým je seriál TV Prima Náhradníci. „Je to v režii Alice Nellis, která je i autorkou scénáře, a Jirky Havelky. My hrajeme hlavní postavy s Kryštofem Hádkem," prozrazuje.

Hlavním tématem nové minisérie je náhradní mateřství. Manželé Krušinovi se ve své touze po potomkovi obrátí pro pomoc do Gruzie, kde existují agentury, jež se na zprostředkování náhradního mateřství specializují. Nutnost udržet celý proces v tajnosti – před sousedy, kamarády i maminkou hlavního hrdiny – ale dostává pár do čím dál komplikovanějších situací. „Alice Nellis napsala skvělý scénář, který je zábavný situacemi, jež se hlavním postavám stávají. Je to krásná práce, po dlouhé době jsem se potkala s Kryštofem. Mám pocit, že jsem ve správný čas na správném místě. Eva a Otakar, manželský pár, dlouho touží po miminku, a nedaří se jim to. Přes kamarádku, kterou Eva má, dojdou na nápad, že by si miminko pořídili přes náhradní matku, kterou si najdou v Gruzii. A od toho se začne odvíjet kolotoč tajností, lží, přetvářek a samozřejmě se do toho neuvěřitelně zamotají,“ uvedla Jana Plodková

Kromě slavnostního zakončení se ve středu odehrají také projekce filmu MIKI, který přijede představit jeho režisér Jakub Kroner a scénárista Miro Šifra, dokumentu Juráček je můj osud, jenž přiveze režisérka Olga Sommerová, nebo snímku Studna.