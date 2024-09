Ochutnávka regionálních dobrot, vystoupení folklorního souboru, prohlídka vzácné památky. To všechno nabídne tradiční oslava sklizně obilí Dožínky Plzeňského kraje, která se odehraje v neděli 8. září. Jejím dějištěm tentokrát bude obec Dýšina nedaleko Plzně. Slavnost bude rovněž spojená s oceněním lokálních zemědělců a vyhlášením vítězů soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2024.

„Obec Dýšina je skutečně moc pěkné místo pro uspořádání této akce. Navíc jako jedna z prvních po vzniku krajů, získala titul Vesnice roku. Oslavy typu dožínek tu jistě v prostředí zachovalé zděné lidové architektury dostanou ten správný vesnický ráz. Věřím, že si spolu s námi přijdete užít tuto atmosféru a oslavíte s námi letošní úrodu,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

To, že se Dožínky Plzeňského kraje přesunou do Dýšiny, oceňuje také starosta obce Jaroslav Egrmajer: „Je to pro nás velká pocta, že si nás Plzeňský kraj pro pořádání této akce vybral. Jsme obec, která má k tradicím a folklóru velmi blízko. Z těchto důvodů jsme vůbec neváhali a nabídku rádi přijali.“

Program na návsi odstartuje v 9.45 hodin vystoupením sboru Gutta. Návštěvníci pak budou mít jedinečnou příležitost vidět ukázky dožínkové vazby, zdobení koní a vozů i ukázky tradičních řemesel. V 11.15 vyrazí z parku před základní školou dožínkový průvod, který povede Soubor písní a tanců Jiskra za doprovodu živé muziky.

Chybět nebudou ochutnávky a prodej oceněných regionálních potravin či ukázky dožínkových tradic a zvyklostí. Děti si mohou užít tvořivé dílny, nafukovací skákací traktor i farmářské aktivity. K vidění bude historická zemědělská technika i hasičský vůz místních dobrovolných hasičů.

Krojovaná děvčata nabídnou návštěvníkům zdarma k ochutnání sladké koláče. Součástí akce budou rovněž prohlídky kostela Nejsvětější Trojice sv. Šimona a Judy ze 14. století.

Na akci budou tradičně vyhlášeni vítězové soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Tuto značku uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Právě tento rok slaví soutěž své patnácté výročí. „Jsme nadšení, že právě v jubilejním ročníku byl o získání této prestižní potravinářské značky největší zájem v celé historii soutěže. Celkem se o ni ucházelo 169 výrobků od 44 výrobců. Na dožínkách již tradičně proběhne slavnostní předávání ocenění. Návštěvníci zde budou mít jedinečnou příležitost všechny vítězné výrobky na jednom místě ochutnat a zjistit, jaké báječné dobroty se v našem kraji vyrábějí,“ uvádí Helena Hnojská z obecně prospěšné společnosti Úhlava, která je vyhlašovatelem a koordinátorem soutěže v Plzeňském kraji.

Severní Plzeňsko oživily Dožínky Plzeňského kraje. | Video: Milena Sojková

O hudební doprovod se postará pěvecký soubor Gutta z Dýšiny a hudební skupina Václava Žákovce. Během dne několikrát vystoupí také Soubor písní a tanců Jiskra. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude koncert Petra Kocmana s doprovodnou skupinou PK band.

Lidé, kteří do Dýšiny pojedou autem, mohou svůj vůz bezplatně zaparkovat na parkovišti firmy Schäfer – Menk s.r.o. Na náves, kde se veselí bude odehrávat, je to od parkoviště pěšky zhruba jeden kilometr. Z parkoviště bude také zdarma zajištěna kyvadlová doprava, která vás doveze do centra veškerého dění a zpět. Kyvadlová doprava bude také zdarma na trase Plzeň-Doubravka (konečná trolejbusu č. 16) – Ejpovická – U Továrničky – Červený Hrádek – Kyšice – Dýšina a zpět. Autobusy pojedou ve dvacetiminutových intervalech.

Dožínkový průvod si v den akce vyžádá krátkodobou a úplnou uzavírku ulic Školní a 5. května od cca11.15 do 11.30 hodin.