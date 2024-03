Na své jarní turné Harley-Davidson Ostrava Tour 2024 vyrazila metalová Doga a nevynechá při něm ani Plzeň. V pátek 8. března zahraje v Kulturním domě Šeříkovka na Slovanech.

Doga vystoupí v Plzni v čele s kapelníkem Romanem Izzim Izaiášem. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Po několikaměsíční unplugged sňůře, kterou kapela zahájila v USA na legendární Route 66, se kapela s více než pětatřicetiletou historií vrací ke klasickým rockovým koncertům. Naváže tak na sérii úspěšných vystoupení loni na jaře. „Zájem o koncerty byl a je skutečně veliký, takže vlastně stačilo šikovně poskládat termíny a místa. Někam zavítáme v rámci turné zcela nově, někde si dáme pro velký úspěch opáčko. Hlavně tam, kde bylo vyprodáno a nedostalo se úplně na všechny fanoušky. Hodně se na to těším. Hráli jsme teď dlouho ‚jen‘ akusticky, po Vánocích si dali několik týdnů pauzu, takže jsme nasbírali energii, abychom si to teď s lidmi dali nekompromisně na plný kule,“ říká frontman Dogy Izzi.

Zdroj: Youtube

Fanoušky čeká výpravná scéna plná originálních efektů - dýmy, sníh, ohně, obří svítící lebky a světelné efekty doplní kapela například novou zadní kulisou v motorkářském stylu. „Scéna bude odkazovat na název turné. Všichni naši fanoušci ví, že máme k motorkám hodně blízko. Songy na nejbližší koncerty jsme poskládali tak, aby z nich šlo co nejvíce energie. Přizpůsobili jsme tomu i scénu, aby tohle všechno reflektovala a podtrhla celkové pojetí koncertů. Fanoušky čeká stoprocentní živě zahraný rocknroll se skvělou show. Bude to ostrá jízda od začátku do konce,“ slibuje bubeník Petr „Mrňus“ Vajda.

O silném spojení kapely s motorkami svědčí i to, že na tour Doga vyrazila čerstvě oceněná Českou asociací Route 66. Výroční plaketu převzala za intenzivní podporu legendární americké Matky všech silnic. S kultovní šedesát šestkou je kapela propojena od roku 2022, kdy na ní natočila svůj první americký klip k hitu Route 66. Loni se pak Doga vypravila na jedinečnou cestu pod názvem Route 66 Pub tour 2023, kdy projela Route 66 od Kalifornie po stát Illinois, odehrála v kultovních ‚rouťáckých‘ pubech čtyři unplugged koncerty, natočila nový klip a také chystaný celovečerní dokument, s jehož uvedením se zatím počítá na podzim.

Tvůrcem filmu je David Havlena, který žije ve Všerubech na Plzeňsku a stál i za myšlenkou k americkému turné. „Neskromně si myslím, že podobný dokument tady zatím vůbec není. Česká rocková kapela v doprovodu 40 českých fanoušků na Route 66, dva týdny v pěti dodávkách, bez mála čtyři tisíce ujetých kilometrů, čtyři odehrané koncerty, reakce Američanů, rozhovory s místními lidmi, kultovní místa Route 66, jedinečná krajina… Je to fakt hodně pestré. Osobně se hodně těším na výsledek a reakce lidí,“ prozrazuje o chystaném díle Havlena.

„Je to pro nás velká čest, převzít od České asociace Route 66 takové ocenění. Moc si toho vážíme. Zároveň musíme ještě jednou poděkovat Zdeňkovi Juráskovi a celé asociaci, že jsme díky nim mohli loňskou říjnovou cestu uskutečnit. Přiznám se, že jsme vůbec netušili, že ocenění dostaneme. Vše kolem Route 66 se pro nás odvíjí zcela přirozeně. Roste to vlastním životem. My jsme to brali hlavně jako zábavu a splněné sny. Že to bude mít až takový dopad, to by nás ani nenapadlo. O to je to ale příjemnější,“ komentuje ocenění Izzi.

Doga nevynechá na turné ani hodně žádané autogramiády a focení s fanoušky. Kapelu bude jako host doprovázet mladá formace Jacker’s. Začátek je v 19.30 hodin.