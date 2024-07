K hlavním zahraničním lákadlům patří účast nejprestižnějšího a nejstaršího francouzského souboru Comédie-Française s nejnovější inscenací Hekuba, ne Hekuba v režii portugalského dramatika, režiséra a ředitele Avignonského festivalu Tiaga Rodriguese. Hostování tohoto souboru, jehož historie se odvíjí až od dob Molièra, je o to unikátnější, že v rámci velkého evropského turné po světové premiéře právě na Avignonském festivalu půjde o první uvedení ne v plenéru, ale v klasické divadelní budově. „Pro svou první režii v Comédie-Française zvolil Tiago Rodrigues příběh Hekuby, vdovy po králi Priamovi, jež při pádu Tróji přišla o manžela, trůn i děti. Ten se prolíná s příběhem herečky, jež v našich časech Eurípidovu Hekubu ztvárňuje. Do probíhajících zkoušek inscenace zasahuje soudní vyšetřování, v němž herečka sama usiluje o zadostiučinění pro svého autistického syna, který se stal obětí zneužívání,” přibližuje člen dramaturgické rady Michal Zahálka.

Pozornost určitě vzbudí také téměř pětihodinová inscenace Extinction souborů Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz z Berlína a Si vous pouviez lécher mon coeur z Lille francouzského režiséra Juliena Gosselina o Vídni počátku 20. století. Představení kombinuje taneční koncert, zklidněný monolog i výpravné live cinema. „V inscenaci vycházející z her a novel Arthura Schnitzlera a z Bernhardova románu Vyhlazení pohlíží francouzský režisér Julien Gosselin na bující umělecký a intelektuální život Vídně počátku 20. století jako na příslovečnou ´veselou apokalypsu´ v ovzduší blížícího se rozpadu monarchie a nástupu první světové války,” říká Dora Štědroňová, členka dramaturgické rady festivalu. Inscenace slavila mimořádný úspěch na řadě festivalů včetně

Budapešťské divadlo Örkény Színház přiveze komorní inscenaci Solness Henrika Ibsena v režii lldikó Gáspárové s proslulým maďarským hercem Pálem Mácsaiem a Slovenské národní nabídne divadlo strhující adaptaci současné slovenské novely Pes na cestě v režii Dušana D. Pařízka.

Hlavní část festivalu zakončí inscenace Jak jsem nezabil svého otce a jak moc toho lituji v režii Mateusze Pakuły souborů Teatr Łaźnia Nowa z Krakova a Teatr Żeromskiego z Kielců, vítěz prestižního festivalu Božská komedie, oceněný i Grand Prix za nejlepší inscenaci současné polské hry.