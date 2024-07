Beyond The Dark Angel při koncertu v plzeňském Parlament Clubu.

Pořadatelsky za ním stojí mladá plzeňská blackmetalová formace Beyond The Dark Angel. „V Chlumčanech jsme hráli náš druhý koncert a hodně lidí nám říkalo, že by byli rádi, kdyby tam někdy byla nějaká větší metalová akce. Tak jsme si řekli, že to zkusíme udělat, uvidíme, jak to dopadne,“ vysvětluje vznik festivalu Lukáš Beneda alias Vindictus, frontman kapely.

V Chlumčanech vedle ní zahrají Inscription, MiddleDark, Khargados, Bjes a Llyr. „Jsou to hlavně regionální kapely, každá přitom hraje jiný žánr, takže to bude pestré,“ pokračuje kytarista a zpěvák skupiny, pro kterou je festival jednou z částí koncertní minišňůry. „Bude to jediná show, kde zahrajeme úplně všechno včetně skladeb, které už hrajeme z chystaného alba,“ říká dál s tím, že deska by měla vyjít v příštím roce.

Fanouškům se v Chlumčanech po nabitém programu nabízí i možnost přespání. „Mohou přespat ve stanech, v autech na parkovišti, když někdo bude chtít. Připraveny budou i stany na sezení pro tři čtyři stovky lidí,“ dodává Vindictus k zázemí pro návštěvníky. Vstupenky budou v prodeji i na místě za 250 korun.