Davidovi Pilíkovi je 22 let a v současnosti dokončuje studium na Technické univerzitě v Mnichově. A protože mu nejsou lhostejní lidé, kteří mají psychické problémy, rozhodl se uspořádat akci na podporu duševního zdraví v plzeňském DEPO2015 nazvanou World of Tomorrow. Koná se tam ve středu 26. června.

Výkon je často upřednostňován před duševním zdravím, říká David Pilík | Video: Pilík David

Nač se mohou návštěvníci těšit?

Na hudbu nejznámějších DJ světa, jako jsou Avicii, David Guetta, Martin Garrix a další, a vytvořenou atmosféru podobnou festivalům jako Tomorrowland. Pro návštěvníky bude připraven stánek s pivem a bar s drinky. Akce začne ve 21 hodin a potrvá šest hodin.

Uspořádat takový večer není jednoduché, co vás k tomu vedlo?

Myšlenka této akce vznikla již před několika lety po smrti Tima Berglinga, slavného DJ Aviciiho, který v roce 2018 kvůli psychickým problémům spáchal sebevraždu. Na jeho památku byla založena nadace Tim Bergling Foundation, která si klade za cíl pomáhat mladým lidem s podobnými psychickými problémy. Od počátku fungování nadace jsem chtěl jakýmkoliv způsobem přispět. K tomuto tématu mám blízko, protože se denně pohybuji v prostředí, kde jsou lidé především výkonově orientovaní a neustále jsou pod tlakem, aby podávali perfektní výkony. Vlivem vysokých nároků se potýkají s podobnými problémy - ať už ve studijním prostředí, nebo jinde. Podaný výkon je často upřednostňován před duševním zdravím, a to není z dlouhodobého hlediska dobré. Rozhodl jsem se uskutečnit tuto akci v červnu poté, co jsem obdržel potvrzení o přijetí na univerzitu v Kalifornii, kam se v srpnu plánuju odstěhovat. Avicii vždy byl a stále je mým naprosto nejoblíbenějším hudebním interpretem. Za poslední roky jsem shromáždil spoustu jeho hraných setů a nevydaných skladeb, které bych rád lidem pustil.

Akci pořádáte sám?

Společně se mnou se na organizaci podílí další moji tři blízcí kamarádi. Všem se tato myšlenka hned líbila a aktivně začali pomáhat, za to jsem jim moc vděčný. Nejdříve jsem chtěl uspořádat akci pouze pro úzký okruh přátel, ale to se bohužel nedalo skloubit s vygenerováním zisku na pomoc nadaci. Proto jsem se rozhodl pro prostory pro zhruba 250 lidí.

Proč jste si pro ni vybral Plzeň?

Plzeň mi byla vždy blízká, lidé jsou zde velmi propojení, a proto by byla škoda odjet a tuto myšlenku zde nedokončit. Rád bych nabídl jak skvělou akci pro lidi, kteří tento hudební styl poslouchají, tak i finančně podpořil nadaci v pomáhání mladým lidem v nouzi. Byl jsem moc mile překvapený, kolik lidí se dobrovolně nabídlo mi s něčím pomoci, od propagace akce, po vyřizování právních záležitostí.

Komu půjde výtěžek?Vygenerovaný profit bude věnován už zmíněné nadaci. Cílem akce je spojit zábavné s užitečným. Lidem nabídneme špičkovou hudba ve skvělých industriálních prostorech, kvalitní drinky a mnoho dalšího, ale zároveň má akce za cíl vytvořit profit, který se bude posílat na nadaci.