Oproti předchozímu úspěšnému filmu Poslední aristokratka s vánočními kulisami, se tentokráte děj volného pokračování s názvem Aristokratka ve varu odehrává o Velikonocích. Přibylo několik nových postav a už podle názvu to bude na Kostce vřít.

Beseda s herci a tvůrci filmu Aristokratka ve varu se uskutečnila v plzeňském kině CineStar. | Video: Deník/Pavel Bouda

Novou komedii režiséra Jiřího Vejdělka přijeli do Plzně představit členové filmového štábu i samotní herci, mimo jiné Eliška Balzerová jako filmová paní Tichá, užívající na vše a do všeho svoji oblíbenou ořechovku nebo Yvona Stolařová alias prokletá Marie.

„Přiznám se, že pro mě bylo překvapením, že vzniklo pokračování, ale svoji roli v prvním i v tomto druhém filmu si užívám, protože pořád piju ořechovku a skutečně mně chutná. Zvykla jsem si na ni a je hezké, jak paní Tichá ve filmu řeší všechny problémy tímto nápojem,“ řekla Deníku o své roli Eliška Balzerová.

První film s názvem Poslední aristokratka vidělo před čtyřmi lety v kinech přes půl milionu diváků a proto se tvůrci rozhodli natočit pokračování příběhu rodiny Kostkových z Kostky. Jeho předlohou je opět kniha úspěšného spisovatele a kastelána Evžena Bočka.

„On napsal těch knih celkem šest a když jsme točili jedničku, tak se mi narodil syn, a když jsme točili dvojku, tak se mi narodila dcera. Vzhledem k těm šesti jeho dílům musím probrat se ženou, jestli můžu vůbec pokračovat třetím filmem,“ odpověděl se smíchem režisér Jiří Vejdělek na dotaz, zda se už nechystá na další díl. „Dvojku jsem točil tak, aby nebylo nutné vidět před tím jedničku, takže je to vlastně samostatný film. Ten kdo viděl jedničku bude potěšen návazností postav a prostředí a ty co ji neviděli, se rychle zorientují a nic zásadního jim chybět nebude,“ dodal režisér.

Do nové role živelné Denisky obsadil skvělou Simonu Lewandowskou, která vnáší do rodového sídla Kostků silné emoce a nové pořádky. „Se Simčou jsme se už znaly a myslím, že se nám spolu i dobře hraje. To platí i pro kolegy, se kterými jsem se na place potkala minule. V prvním díle jsem prokletá a ani v tomto pokračování to nezmizí, spíše se rozvine. Jakým směrem se bude ubírat, to se nechte překvapit, možná vyváznu, možná ne,“ nechtěla více prozrazovat Yvona Stolařová, která do Plzně jezdí ráda. „Jsem rodačka z Chebu, tak to mám odtud kousek a jsem tu jako doma.“

Na Plzeň krátce zavzpomínal také režisér Jiří Vejdělek. „Za mlada jsem měl několik osobních vztahů k Plzni, ale už je to dávno. A protože teď už mám rodinu, tak si vlastně ty vztahy vůbec nepamatuji,“ vysvětlil s úsměvem režisér.

Jeho nový film Aristokratka ve varu se opět natáčel na zámcích Milotice, Lemberk a Rájec nad Svitavou a premiéru v českých kinech bude mít 18. ledna.