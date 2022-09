Rondel a bezpečnost

V programech jednotlivých stran se kromě tohoto tématu objevuje řada dalších vyvolávající kontroverzi. Je jimi např. zklidnění náměstí Republiky, MHD v Plzni zdarma nebo zamezení zasypání Rondelu na Roudné. Jedním z velkých bodů je také problematika bezpečnosti a pocit bezpečí, který slibují občanům Plzně zajistit v podstatě všechny strany napříč politickým spektrem.

Zajímá vás, kdo kandiduje ve vaší obci? Podívejte se ZDE

Zvýšit bezpečnost chtějí lídři stran i na již zmiňované Americké třídě. „V Plzni je nutné navýšit počet strážníků v ulicích, a to pěších hlídek. Dále důsledně kontrolovat ubytovny pomocí živnostenského a stavebního zákona. Je také nutné důsledné vymáhání vyhlášek, jako je například kontrola zákazu pití alkoholu na veřejnosti,“ řekl Šlouf.

Podle Aleše Tolara, který vede kandidátku hnutí STAN v Plzni, je také důležité posílení městské policie a zavedení dvojjazyčných hlídek, které by dokázaly řešit mezinárodní konflikty s cizinci.

Lídr volební kandidátky Pirátů Pavel Bosák nechce vidět jednočlenné hlídky policistů v plzeňských ulicích. „Jsem pro posílení hlídek. Hlídka by neměla čítat pouze jednoho policistu, a to zvláště pokud jde o ženy,“ uvedl Bosák.

Peklo a lázně

Řada stran také řeší osud zchátralého kulturního domu Peklo. „Peklo je prostě moje srdeční záležitost, je to jeden z nejdokonalejších sálů,“ řekl lídr hnutí SPD Jan Kůrka, které by chtělo investovat do jeho opravy.

Přečtěte si i další články týkající se nadcházejících voleb ZDE

Prosadit opravu Pekla chce také malesický starosta Tolar. „Město nechalo Peklo zchátrat a chce ho prodat, což by byla obrovská škoda. Je to kulturní stánek, kam chodily generace Plzeňanů, sál s jedinečnou akustikou, který potřebujeme pro pořádání plesů a jiných akcí. Zázemí tam může mít Plzeňská filharmonie. Takže žádný prodej. Město Peklo musí opravit a zachránit,“ informoval Tolar, který se chce zasadit o to, aby město dbalo na dědictví, které mu zanechali předci. Je to podle něj i případ městských lázní.

„Dřívější vedení města v čele s ODS udělalo chybu, když lázně prodalo, navíc de facto za hubičku. A teď je z nich už mnoho let ostuda uprostřed města. Hnutí STAN před krajskými volbami v roce 2020 slíbilo lázně zachránit a je to reálné. Kraj už s majitelem vyjednal podmínky prodeje a hejtmanství má plán, jak budovu využít. Vzniknou tam společenské prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí i výstavní prostory. Pak by se nemusela stavět krajská galerie U Zvonu, což je projekt za miliardy korun a já osobně si myslím, že na zvolené místo se ani nehodí. Tam ať radši zůstanou růst ty platany,“ domnívá se dále lídr kandidátky STAN Tolar.

Komunální volby se uskuteční už příští pátek a sobotu. Přihlášku k volbám letos v Plzni podalo celkem 14 politických stran, koalic či hnutí.

Na plzeňské radnici vládne od podzimu 2018 ODS a TOP 09, hnutí ANO a ČSSD. Současným primátorem je Pavel Šindelář (ODS), který post nebude obhajovat.

Kandidáti i občané odpovídají: Jste pro nechat Americkou třídu nadále uzavřenou?