Deník připravil unikátní model, který počítá možné složení budoucí poslanecké sněmovny vzniklé po podzimních parlamentních volbách. A to na základě všech 20 letošních průzkumů šesti renomovaných agentur.

Volební model Deníku k 28. 6. 2021. | Foto: Deník Data

Očekávané vítězství koalice Pirátů a Starostů už nevypadá tak přesvědčivě jako na jaře. Pokud by se volby do sněmovny konaly nyní, získala by 26,2 procenta hlasů a obsadila 64 křesel. Druhé ANO by díky 22,7 procenta hlasů mělo 55 poslanců, koalice Spolu tvořená ODS, TOP-09 a KDU-ČSL pak 20,1 procenta hlasů a 49 mandátů. Ukazuje to volební model Deníku čerstvě doplněný o nejnovější průzkum agentury Kantar.