Průzkum: Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN těsně před Spolu, ANO třetí

ČTK





Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrála koalice Pirátů a STAN se ziskem 24 procent. Pouze o půl procentního bodu horší by byla koalice Spolu. Třetí hnutí ANO by získalo 21,5 procenta. Vyplývá to z červnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Do Sněmovny by se podle něj dostalo ještě SPD se ziskem 12,5 procenta a hnutí Přísaha se šesti procenty. KSČM i vládní ČSSD by skončily pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů, uvedla agentura Kantar.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan (vlevo) a předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: ČTK