I když českého premiéra nemůže, jak sám říká, absolutně vystát, když v televizi běží reportáž o Babišových kauzách, televizor rozhodně nevypíná. Naopak. „Vše bedlivě sleduji a kroutím hlavou, jak je tohle vůbec možné. Kauz kolem Andreje Babiše je tolik, že se v tom už začínám ztrácet. Nejvíce mi ale leží v žaludku dotace pro Agrofert, Čapí hnízdo, výrobnu Penam. V minulosti stačilo strašně málo, aby politik u kormidla odstoupil. Dnes se dějí neskutečné věci, politici se smějí pod vousy a rozhodně nemají v plánu odstoupit. Nikdy,“ neskrývá rozhořčení podnikatel a hlava rodiny v jedné osobě. Zároveň věří ve změnu a vkládá naděje do podzimních voleb. S novými tvářemi by se podle něj mohla zlepšit i celková nálada ve společnosti.

Poslední vládní chloubu - více peněz pro rodiny díky dočasnému zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slev na poplatníka - Martin Tvarůžek tak optimisticky nevnímá. „Zrušení superhrubé mzdy je pro mne nepochopitelné, zvláště v době zadlužování státu. Upřímně se obávám, že to bude boj pro další generace a tedy naše děti,“ tvrdí.

I on má za sebou kvůli pandemii náročné období. Z počátku vláda v jeho očích situaci zvládla. „Zdůrazňuji, že pouze zkraje. Poté převládal naprostý chaos. Levá ruka nevěděla co dělá pravá, k lidem se dostávalo minimum informací. Jako firma jsme měli v součtu všech omezení uzavřenou prodejnu téměř tři čtvrtě roku. Dostali jsme od státu jediný příspěvek v řádů tisíců. Za celý rok uzavření prodejny. Mohli jsme naštěstí obchodovat alespoň přes e-shop. Jak na tom byly jiné obory, to ať si každý domyslí sám. Růžové to rozhodně nebylo,“ vytýká vládě.

Méně byrokracie

Stejně jako řada dalších podnikatelů doufá ve snížení byrokracie. S čím naopak oproti kolegům z branže souhlasí, je ponechání elektronické evidence tržeb (EET). „Ten nástroj jsem zkraje hodně odsuzoval. Ve finále jsme měli ve firmě mnohem větší přehled o toku financí. Vládu bych tak paradoxně za EET pochválil,“ říká Tvarůžek. A není to jediná pochvala. „Setkával jsem se s tím, že lidé přecházeli nemoci nebo nachlazení a raději chodili do práce s horečkou, aby nebyli doma zadarmo. Proto si myslím, že proplacení prvních tří dnů nemocenské je správné. Může se to snadno zneužívat, ale vše je to o lidech,“ myslí si. Stejně tak pochvaluje zvýšení rodičovského příspěvku. Ten se z 220 tisíc zvýšil na 300 tisíc korun.

Jako rodič od nové vlády, které vzejde po říjnových volbách, mimo jiné požaduje konkrétní činy místo slibů v českém školství. Podle Tvaružka se sice chvályhodně zvedají platy učitelům, ovšem jen platy ve školství nejsou jediný problém. „V osnovách to chce více se zaměřit cizí jazyky, ideálně s rodilými mluvčími. Dále se věnovat finanční gramotnosti a kritickému myšlení, aby děti byly vedeny k tom, jak rozpoznat fakenews, což je dnes součástí života,“ radí budoucím ministrům otec dvou dcer.