Více k volbám v Plzni najdete zde.

Americká se stala velkým předvolebním tématem i z dalšího důvodu. Na tuto významnou ulici v centru chce znovu vrátit auta hnutí ANO či Pro Plzeň. Jako špatný krok vnímá její znovuotevření lídr kandidátky STAN Aleš Tolar, který chce, aby se z ní stal pěší bulvár.

Lídři stran řeší bezpečnost, Peklo, Rondel či Americkou

Strany se před volbami vytasily i s mnohými dalšími nápady týkající se dopravy v Plzni.

MHD zdarma do 18 a od 65 let chce prosadit hnutí ANO, zcela zdarma má jezdit podle Plzeň v srdci – ČSSD a nezávislí kandidáti. „Primárně je to myšleno jako krizové opatření. Máme zde uprchlickou krizi, na podzim na nás může dopadnout energetická krize. Myslíme si, že jedna z věcí, v rámci které může město podat občanům pomocnou ruku, je zrušit kontroly v MHD, která by měla být v době krize zdarma. Toto opatření by se mělo ponechat po dobu nezbytně nutnou dobu a po čase by se vyhodnotilo, jestli nestojí za to uvažovat o plošném zavedení MHD zdarma do budoucna,“ řekl lídr kandidátky Pavel Kotas.

Plzeňané mohou letos hlasovat i pro kandidáty nového politického uskupení, kterým je Ta Pravá Plzeň. Jeho lídrem byl do června manažer a podnikatel Pavel Šrámek, poté se však rozhodl ukončit zde své působení a za hnutí Pro Plzeň kandidovat do senátu. V čele kandidátky Ta Pravá Plzeň po něm stanul advokát Tomáš Hodys.

V krajské metropoli jde letos do voleb 14 politických uskupení. Plzeňské zastupitelstvo má 47 členů, na radnici dosud vládne ODS a TOP 09, hnutí ANO a ČSSD.