Ačkoliv bookmakeři favorizovali na postup do druhého kola současného senátora Václava Chaloupka (STAN+OPAT) a přeštického starostu Karla Naxeru (KDU+ODS+TOP 09), prošel jen druhý jmenovaný, a to ještě poměrně těsně, byť nakonec zvítězil. Chaloupek vyhořel, skončil až čtvrtý s 12,03 procenty. O křeslo v senátu se s Naxerou utká bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, která jako jediná ze sedmi uchazečů šla do voleb coby nezávislá kandidátka. Jen těsně unikl postup muži známému ze sportovního prostředí, osminásobnému vítězi Velké pardubické Josefu Váňovi (ANO). Ten v průběžných výsledcích velmi dlouho vedl, ale nakonec mu k postupu chybělo necelých osm set hlasů a skončil třetí.