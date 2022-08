Do komunálních voleb v Plzni kandiduje celkem 14 uskupení. Vítězem posledních voleb v krajské metropoli bylo hnutí ANO, které opět doufá ve vítězství. Lídrem jeho letošní kandidátky se znovu stal současný náměstek primátora Roman Zarzycký. Také ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které jdou do voleb v rámci koalice SPOLU, věří, že letos zvítězí. Jejím lídrem je David Šlouf, náměstek primátora.

Kandidátku pro podzimní senátní volby v obvodu číslo sedm, který zahrnuje plzeňský obvod Slovany, jižní Plzeňsko a severní část Klatovska, podalo v Plzni sedm kandidátů. Nejstarším kandidátem do senátu je devětasedmdesátiletý Jan Kůrka, olympijský vítěz ve sportovní střelbě z roku 1968, který kandiduje za SPD jako nestraník.

Zemřel lékař a bývalý primátor Plzně Zdeněk Mraček

Do senátních voleb půjde v Plzni znovu také dosavadní senátor, třiasedmdesátiletý autor filmů o přírodě a zvířecích večerníčcích Václav Chaloupek. V minulých volbách kandidoval za OPAT, letos je kandidátem koalice OPAT a STAN. „V senátu mám spoustu přátel, kterých si moc vážím, takže bych byl rád, kdybych byl znovu zvolen. Mám radost z toho, že za dobu mého působení se podařilo prosadit – i mou zásluhou – hned několik zákonů, jako např. zákon o zákazu klecového chovu nebo novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ řekl Deníku před blížícími se volbami Chaloupek.

Za ANO jako nestraník kandiduje do senátu devětašedesátiletý Josef Váňa, slavný dostihový jezdec a několikanásobný vítěz Velké pardubické. Za koalici SPOLU bude o senátorské křeslo usilovat padesátiletý starosta Přeštic Karel Naxera (TOP 09), který je letos nejmladším kandidátem do senátu za obvod číslo sedm Plzeň-město. Kandidátem KSČM je šestapadesátiletý bývalý poslanec Jiří Valenta. Kandidátem hnutí Pro Plzeň pak sedmapadesátiletý farmář a bývalý poslanec za ANO Pavel Šrámek. Sedmapadesátiletá bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová do senátu kandiduje jako jediná nezávislá kandidátka.

Nejstarším kandidátem, který se objevil na kandidátních listinách do zastupitelstev na Plzeňsku je devadesátiletý důchodce Josef Perlík, který ve Vochově figuruje na kandidátce strany Spolujeme Vochov. V plzeňských obvodech pak drží primát devětaosmdesátiletý důchodce Jaroslav Černík, který kandiduje na třetím městském obvodě za Piráty. Stejně starý je i rentiér Josef Tichý, ten kandiduje za ANO na plzeňské jedničce. Na Plzeňsku je ale i řada kandidátů ve velmi mladém věku, o hlasy voličů bude bojovat hned osm osmnáctiletých politiků.