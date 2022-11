„Společně s Piráty, hnutí Pro Plzeň a STAN se nám podařilo utvořit silnou koalici a máme šanci změnit Plzeň. A Plzeň změnu po 28 letech skutečně potřebuje. Zásadním partnerem pro nás budou Plzeňský kraj a městské obvody,“ řekl po svém zvolení Zarzycký a dodal: „Budu primátorem pro všechny“.

V primátorském křesle vystřídal Zarzycký Pavla Šindeláře (ODS). „Plzeňané se mohou těšit na město, které bude chytré a moderní. A věřím, že i bezpečnější – na tom začneme neprodleně pracovat. Chceme také, aby byla Plzeň ekonomicky stabilní. Budeme investovat do řady potřeb pro občany. Nebudeme dělat jen gigantické stavby, chceme totiž investovat i do věcí, které jsou hmatatelné a rychle realizovatelné,“ uvedl dále Zarzycký.

Nově utvořená koalice má v plzeňském zastupitelstvu 28 hlasů ze 47. Radu města, která byla dosud devítičlenná, tvoří nově 11 členů. ANO jich má pět, po dvou Piráti, Starostové a Pro Plzeň. Deset členů bude pro svoji funkci uvolněno, jeden radní (Jiří Šrámek – ANO) ji bude vykonávat jako neuvolněný.

Že by se navýšením počtu radních měl zatížit městský rozpočet si Zarzycký nemyslí. „Snížil se počet náměstků z dosavadních čtyř na tři, jeden člen rady i klíčového výboru bude neuvolněný. Klesne také počet komisí, a to z 15 na 13, stejně tak se sníží počet členů v komisích z 15 na 13,“ reagoval Zarzycký, který v současnosti zastává ještě funkci ekonomického náměstka hejtmana. Rezignovat na tento post by měl do prosince.

Jakožto primátor bude mít Zarzycký na starost ekonomiku. V gesci bude mít dále i útvar koordinace evropských projektů, útvar koncepce a rozvoje a také plzeňskou zoo.

Dnešnímu zvolení Zarzyckého primátorem předcházela více než hodinu trvající bouřlivá debata. Opozice se postavila proti návrhu nové koalice, že se bude celé nové vedení Plzně volit veřejně a ne v tajné volbě.

Proti návrhu vystoupil například dosavadní náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09). „Tajná volba při volbě primátora tu byla vždy. Je to dobrá demokratická tradice, nedovolte ji zničit. Veřejná volba se tady prezentuje jako snaha o transparentnost, vyhovuje to ale populistům a má to korupční potenciál. Neničte tuto demokratickou tradici, která v Plzni funguje,“ konstatoval Vozobule. Návrh o veřejné volbě nicméně nakonec zastupitelstvem prošel.

Některým členům opozice se také nelíbilo, že v projevu nového primátora Zarzyckého nebylo nic konkrétního o budoucím rozvoji města.

Novému vedení předal město dosavadní primátor Šindelář. Ten ve své řeči zhodnotil, v jaké kondici se Plzeň dnes nachází. „Město předáváme v mimořádně dobrém stavu. Za posledních 12 let nebylo v lepší kondici. Podařilo se nám prosadit, že se Plzeň stala městem, kde vedle sebe dokáže vyváženě fungovat veřejná a automobilová doprava a cyklisté. Plzeň dále mohla jako jediné z velkých českých měst zahájit výstavbu městských bytů pro mladé a seniory. Vytvořili jsme dále podmínky i pro soukromé investory – i z tohoto důvodu není v Plzni nedostatek bytů a jejich ceny nešplhají do závratných výšek,“ řekl Šindelář a dodal:

„Pro předchozí primátory nebyl důležitý primátorský řetěz, ale vize Plzně jako úspěšného, moderního a prosperujícího města,“.

Šindelář se také ohradil proti tomu, že nová koalice stále odkazuje na to, co dělá Plzeňský kraj. „Skutečně chcete, aby se Plzeň stala kolonií Plzeňského kraje? Aby na to, co se v Plzni stane, dávali nejprve palec lidé, kteří řídí kraj? Já bych chtěl Plzeň sebevědomou, suverénní, silnou a úspěšnou,“ dodal dosavadní primátor ve své řeči.