Lídr SPD v Plzni Jan Kůrka spolu s Jaroslavem Kubalíkem (oba nestraníci, kteří kandidovali za SPD), podepsali ještě v sobotu 24. září večer společné memorandum s hnutím ANO. Nedlouho poté byli však z podílení se na budoucí koalici na plzeňské radnici vyšachováni. Bývalého sportovního střelce Kůrku to sice mrzí, ale jak sám říká, dalo se to očekávat.

Volby v Plzni vyhrála těšně koalice SPOLU, stejný počet zastupitelů má i ANO

„Prosákly ke mně zprávy, že se do povolebního vyjednávání v Plzni vložil pan Bartoš s panem Rakušanem s tím, že nás nemají rádi. Nevidím důvod, proč by neměli mít. Chápu, že zde byl asi vyvinut obrovský tlak od celostátních lídrů na to, abychom nebyli v koalici. A onomu tlaku nakonec někteří podlehli. Mrzí mě to rychlé překlopení SPD do opozice, nicméně nevnímám to jako tragédii. Tak, jako tomu je i ve sportu, ne vždy se všechno hned podaří. Odradit se nenechám,“ řekl olympijský vítěz ve střelbě Kůrka.

V novém plzeňském zastupitelstvu získalo SPD čtyři mandáty. V Plzni se bude na rozhodování podílet vůbec poprvé. „Zisk čtyř křesel je velmi pozitivní. V Plzni jde o historický úspěch našeho mladého hnutí,“ popsal dále Kůrka a dodal:

„Zkušeností mám hodně, projel jsem kus světa. Tak uvidíme, jestli mi budou plzeňští zastupitelé ochotni naslouchat,“.

Podívejte se na nové zastupitele Plzně, které jste si ve volbách sami zvolili

Lídr ANO v Plzni Roman Zarzycký už dříve zdůraznil, že s nezávislými kandidáty za SPD vyjednávalo po volbách samostatně pouze ANO s cílem posílit tak v úvodu jednání svůj zastupitelský klub.

„Veřejnost jsme sice nejprve informovali o prvním kole povolebních vyjednávání s Piráty a STANem, kdy jsme získali podporu i dvou nezávislých kandidátů zvolených za SPD a měli jistotu 25 hlasů, tedy většiny v 47členném zastupitelstvu, ale poté se nám podařilo k jednáním přizvat i hnutí Pro Plzeň a dospěli jsme k dohodě, že společně máme většinu 28 hlasů,“ řekl Zarzycký, který bude v Plzni příštím primátorem.

Ustavující nové zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb v Plzni se podle Zarzyckého sejde mezi 17. až 22. říjnem.