Strany mohly přihlašovat své kandidátky do 19. července. Mezní termín pro vydání rozhodnutí o registraci stran či případném odmítnutí podaných kandidátních listin byl stanoven na 6. srpna. Losování pořadí na lístky do voleb pro Zastupitelstvo města Plzně a do Senátu za volební obvod č. 7 proběhlo v úterý 9. srpna.