„Spolupráce s ODS v minulém funkčním období byla na velmi dobré úrovni, proto jsme se rozhodli v ní pokračovat i nadále. Do nového rozložení sil jsme se snažili maximálně reflektovat výsledky voleb a přání voličů. Hnutí ANO tak bude mít post starosty a dva místostarosty, ODS si ponechá křeslo 1. místostarosty. Pevně věřím, že nová koalice bude opět fungovat ve prospěch našich občanů a našeho obvodu tak, jak tomu bylo dosud,“ říká starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup (ANO).

„Na Čtyřce se nám podařilo vytvořit silnou koalici. Koaličnímu partnerovi děkuji za korektní přístup a domluvu. Já osobně mám velkou radost z toho, že na Čtyřce zůstává starostou Tomáš Soukup, který čtyři roky usilovně makal pro místní občany. Od voličů jsme ve čtvrtém obvodu dostali mimořádně silný mandát. Pokud byly volby referendem o naši dosavadní práci, pak jsme uspěli. Slibuji, že uděláme maximum pro to, abychom naše voliče i voliče dalších stran nezklamali,“ uvádí předseda krajské organizace hnutí ANO Roman Zarzycký (ANO).

Do nové plzeňské koalice vstoupilo hnutí Pro Plzeň

„Na vytvoření koalice ODS s hnutím ANO jsme se domluvili s našimi partnery z koalice SPOLU, kteří takový postup respektují. Je nutno konstatovat, že my jako ODS na našem obvodě jsme od samého začátku měli velké pochybnosti o účelnosti spojení v koalici SPOLU před letošními komunálními volbami a připojili jsme se k tomuto konceptu až jako jedni z posledních zejména z důvodu, abychom nemátli voliče, že u nás je to jinak než ve zbytku města. Dokonce jsme kvůli tomu museli svolávat mimořádný sněm ODS, abychom odsouhlasili k nelibosti mnohých členů novou kandidátku přesto, že jsme ji měli za ODS již dávno schválenou. Naše obavy se začaly naplňovat již v průběhu kampaně, kdy nám to voliči často dávali najevo tím, že nás z tohoto důvodu nebudou volit. Jsem přesvědčený, že to byl jeden z významných faktorů, který způsobil nečekaný propad v těchto volbách, kdy jsme jako ODS významně oslabili tím, že jsme místo původních 7 mandátů v našem zastupitelstvu získali pouze 5. Proto jsem názoru, že by bylo proti zájmům našich voličů i naší členské základny v tomto projektu pokračovat,“ uvádí 1. místostarosta obvodu Zdeněk Mádr (ODS).

„Výsledky voleb na obvodech i na magistrátu nasvědčují, že projekt SPOLU se nesetkal v komunálních volbách s příliš velkým zájmem voličů a bohužel ani dovnitř členské základny jednotlivých stran nemá příliš mnoho zastánců. Věřím, že TOP 09 i KDU-ČSL si opět najde své voliče a nebude potřebovat resuscitaci pomocí ODS. V městském obvodu Plzeň 4 jsme se proto rozhodli pokračovat v původním modelu spolupráce samostatných stran. Pokud mohu vyjádřit svůj názor na výsledek voleb na magistrátu, je to debakl. Dosáhnout 15 mandátů za SPOLU je úplné Waterloo. Osobně proto doufám, že projekt SPOLU je již u konce,“ říká člen vyjednávacího týmu ODS Radek Novák (ODS).