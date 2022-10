Prvním velkým šokem bylo hned nedělní prohlášení Ondřeje Ženíška z TOP 09, který se na budoucí koalici na trojce dohodl s vítězným ANO, STAN a Piráty. Podle Ženíška bylo jedním z jeho rozhodnutí i to, že ANO nemělo zájem o koalici s celou SPOLU, což by poslalo všechny zástupce ODS, TOP 09 i KDU-ČSL do opozice. „Bylo před námi rozhodnutí jít jako SPOLU do opozice nebo ne. Na základě několikaletých osobních zkušeností ve vedení jsme kývli na spolupráci,“ sdělil Ženíšek.