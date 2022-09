Ten přinesl v roce 1912 ostrý článek Jak se v Plzni vyhazují obecní peníze. Citujeme doslova: „Naše 6., 7. a 8. pol. organisace na 15. voleb. okresu podala svého času žádost k obci za úpravu některých ulic ve svém obvodu, jmenovitě už proto, poněvadž ulicemi těmi denně proudí na 1500 dělníků dílen c. k. st. drah. Obec vyhověla jedině v tom, že na úpravu ulice Sladkovského povolila něco přes 3600 K. Čekali jsme, jak ta úprava bude vypadat. Nuže, už to víme. Za 3600 vydlážděn byl přechod z ulice Sladkovského přes ulici Lobezskou a vyškvárována vedle silnice Sladkovského cesta mezi ulicí Lobezskou a Koterovskou, a to proto, aby lidé nemuseli se na ulici topit v blátě. „Obtěžkávací“ zkouška této nové cesty nastala minulého týdne, kdy několik dnů vydatně pršelo. A dopadla ta zkouška tak, že lidé raději chodili v blátě silnice, než by šli po nové cestě. Zřízena byla totiž z tak mizerného materiálu, že trochu deště stačí, aby z ní byl močál. Pěkně bychom prosili sl. obec, aby nám řekla, kdo je dodavatelem toho materiálu. To musí být totiž chytrý a velice mazaný muž. Neboť takový materiál dodat místo písku a škváry, aniž by to páni od obce poznali, to už je opravdu silácký výkon. Či snad páni od obce nad dodávkami takovými přivřou oči?“