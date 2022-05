Hotel i vesmírná kancelář

V případě Voyageru půjde o největší stavbu postavenou člověkem ve vesmíru, bude dokonce větší než slavná Mezinárodní vesmírná stanice. Interiér na stanici připomene luxusní hotely na Zemi, odliší ho však výhledy doslova z jiného světa. Zařízení bude mít tvar prstence, v jehož středu lidé najdou velitelský můstek a společenské místnosti. Centrum s prstencem pak spojí čtyři tunely, z nichž bude možné vystoupit do volného prostoru.

Estetika hotelu podle společnosti nabídne pravý opak toho, co ztvárnil Stanley Kubrick ve filmu 2001: Vesmírná odysea. „Kubrickovým cílem bylo poukázat na propast mezi technologií a lidstvem, proto stanici ve filmu ukázal jako velmi sterilní a cizí. My to uděláme přesně obráceně,“ vysvětlil provozní ředitel Orbital Assembly Tim Alatorre.

Vesmírné ubytování tak bude lákat na luxusní apartmány a elegantní restaurace či bary, v nichž si návštěvníci objednají netradiční jídla, třeba pověstnou zmrzlinu pro astronauty. Kajuty pro pobyt hostů budou mít podobu kapslí.

Cílem je podle tvůrců projektu vytvořit „vesmírný business park“, jenž se stane jak dočasným domovem turistů, tak jakousi mimozemskou kanceláří. Ve stanici si totiž firmy pronajmou prostory pro práci či výzkum.

Jako vědro plné vody

Vesmírná stavba skutečně působí jako ze sci-fi filmu – má se skládat z několika modulů spojených výtahovými šachtami, které vytvoří rotující kolo obíhající kolem Země. Díky tomu také bude uvnitř působit umělá gravitace. „Jde v podstatě o rotující vědro plné vody. Stanice se otáčí a vytlačuje obsah ven ke svému obvodu, podobně jako když roztočíte vědro s vodou - voda se vtlačí dovnitř a zůstane na místě,“ upřesnil Alatorre.

Díky tomu si turisté ve vesmíru pohodlně užijí komfortu zmíněné umělé gravitace - sprcha, spánek nebo možnost jít a pít v sedě se bude podobat zkušenosti na Zemi. Na menší stanici Pioneer pak bude úroveň gravitace jiná než na její mohutnější sestře, přesto však podle společnosti nabídne podobný komfort jako na "pevné zemi". Zároveň si na ní však turisté užijí více vesmírné zábavy. V nabídce budou mimo jiné sportovní aktivity ve stavu beztíže či snížené gravitaci.

Splnění sci-fi snu

Vesmírná turistika je v posledních měsících na vzestupu. Dostat zájemce z řad běžných lidí do vesmíru se snaží čím dál více společností a jen za poslední rok lze v tomto směru pozorovat řadu milníků. Miliardář Richard Branson se se svou společností Virgin Galactic dostal do suborbitálního prostoru, herec ze Star Treku William Shatner se zase nedávno stal nejstarším člověkem ve vesmíru díky výletu s Blue Origin.

Pro mnohé je však cesta mimo rodnou planetu stále nepředstavitelnou dovolenou. Podle šéfa Orbital Assembly se to ale brzy změní a vesmírná turistika se rozjede naplno. „Stanice nabídne lidem příležitost, aby začali poznávat vesmír ve větším měřítku a mnohem rychleji než dříve. Naším cílem je umožnit velkému množství lidí pracovat a prosperovat ve vesmíru,“ uvedl.

Would you spend the night at this hotel?? ?



Get a Peek Inside the World's First Hotel in ACTUAL SPACE! https://t.co/Ionvc8P8bR pic.twitter.com/NX03zsT8zE — Disney Food Blog (@DisneyFoodBlog) May 2, 2022

Podle Alatorreho se také nový vesmírný hotel bude od předchozích vesmírných turistických zážitků v mnohém odlišovat. „Nebude to tak, že byste se vydali do továrny nebo do výzkumného zařízení, například na Mezinárodní vesmírnou stanici. Všude nebudou dráty, půjde o pohodlný prostor, kde se cítíte jako doma,“ řekl a dodal, že hotel má být pro návštěvníky doslova sci-fi snem.

Dovolená nejen pro bohaté

Kosmická turistika však pro pozemšťany nemusí znamenat jen zážitkovou kratochvíli. Život ve vesmíru podle Alatorreho umožní lidstvu vytvořit udržitelnější společnost. „Změní to způsob, jakým lidé přemýšlejí o využívání zdrojů. Naše životní prostředí není jen Země, je to celá naše sluneční soustava. A tam venku je tolik zdrojů, jejichž využití změní a zlepší životní úroveň zde na Zemi,“ věří.

Přestože náklady na letenku do vesmíru jsou v současnosti stále astronomicky vysoké, kupříkladu společnost Virgin Galactic chce cestujícím za suborbitální let účtovat v přepočtu 9,7 milionu korun, podle Alatorrea podobné zážitky už brzy nebudou jen pro miliardáře. „Děláme, co je v našich silách, abychom zpřístupnili cestu ke hvězdám všem, nejen bohatým,“ ujistil.

A nadšení neskrývají ani vesmírní veteráni. „Jsem nadšený myšlenkou, že mnohem více lidí bude moci zažít pobyt ve vesmíru. Doufejme, že přinesou zpět na Zemi nový smysl pro vztah k naší planetě. Až se z vesmíru vrátí první takoví cestovatelé a začnu o tom vyprávět, lidé nebudou chtít nic jiného," komentoval pro CNN bývalý astronaut NASA Jeffrey A. Hoffman.