Jedna z nejdůležitějších věcí, které vědci ve výzkumech týkajících se vztahů zjistili, je pozitivní dopad přímé komunikace. Chození kolem horké kaše, naznačování věcí, předhazování či užívání sarkasmu nefunguje. „Když mají lidé jiný pohled na věc, je důležité ho vyjádřit. Je potřeba to ale udělat co nejkonstruktivněji,“ vysvětlil psycholog Jim McNulty z Floridské státní univerzity, který se specializuje na studium novomanželů a dlouhodobých vývoj vztahů.

Kdo jsou temní empatici? Jde o velmi nebezpečný osobnostní typ člověka

Spousta lidí je hrdých na to, že se s partnery nikdy nehádá. To je ale podle McNultyho vážná chyba. Když se lidé vyhýbají hádkám, vyhýbají se komunikaci. „Neustále své partnerce opakuji, aby mi řekla, když se jí něco nebude líbit. Pak s tím možná něco dokážu udělat. Když ale nic nevím, nic dělat nemůžu,“ řekl.

Vědci, o jejichž výzkumu informuje americká CNN, od roku 2008 sledovali dvě stě párů po dobu 17 let. V manželství, kde oba partneři potlačovali hněv, měli lidé větší pravděpodobnost dřívější smrti než ve svazcích, v nichž se partneři hádali. „Vyhýbání se konfliktům nikam nevede. Pokud se hádáte a naučíte se sblížit skrze své rozdíly, skrz konflikt, pak je to velmi zdravé,“ sdělila stanici CNN filadelfská párová terapeutka Caitlin Cantorová.

Najděte si na hádku vhodný čas

Většina hádek vzniká ve chvíli, kdy už je toho na člověka příliš a už neví kudy kam. „V těchto chvílích je těžší držet jazyk za zuby nebo si promyslet, co chce člověk říct. Často potom lidé litují, co v zápalu hněvu řekli. Je proto dobré se takovým momentům vyhýbat,“ poukázal McNulty.

Vědci popsali typy narcistů. Rozdíly jsou zásadní, hlavní roli hraje nejistota

Nejlepší je proto podle odborníků vnitřní nespokojenost sledovat a když se začne shromažďovat, měli by se partneři domluvit a naplánovat termín hádky. V tuto chvíli se konflikt mění v komunikaci, do které jdou partneři s chladnou hlavou, nikoliv v afektu. „Je to těžší, než se zdá. Často lidé nechají negativní pocity narůst do takových výšin, že vybuchnou, když jsou unavení, vystresovaní či popudliví z hladu,“ doplnil McNulty.

V případě, že přece jen dojde k výbuchu, stále není pozdě. Stopnout hádku a nechat to na jindy může být dobrá cesta vpřed. „Jen je důležité, aby si partner uvědomoval, že vztah berete vážně a problém chcete vyřešit, jen teď není vhodná chvíle,“ vysvětlil.

Přemýšlejte nad svými pocity

Naplánování hádky lidem také dává možnost zanalyzovat své emoce a pocity. Podle expertů je dobré vědět, proč se tak člověk cítí a poté to s partnerem probrat. Varují ale, aby se nesnažili analyzovat a řešit příliš mnoho problémů najednou. „Je velmi důležité tohle nedělat. Diskutujte jen o jedné věci, která vás zraňuje, bude to mnohem efektivnější,“ dodala Cantorová.

Nejednou se stane, že lidé nedokážou určit, proč jsou naštvaní nebo nešťastní. „Když lidé začnou být podráždění a nedává jim to smysl, často je problém úplně v něčem jiném,“ upřesnil McNulty. V takových chvílích je podle něj potřeba intenzivní introspekce, tedy upřímný průzkum toho, co mi běží myslí, ke které je mnohokrát potřeba odborná pomoc terapeuta.

Aktivně naslouchejte

Pro mnohé je hádka úspěšná ve chvíli, kdy zřetelně a jasně sdělili všechny své pocity partnerovi. I přes to, že je tahle fáze důležitá, na stejné úrovni je i naslouchání tomu druhému. „Aby byl člověk dobrý posluchač, musí umět regulovat své emoce. Když uslyší něco, co se mu nelíbí, zůstane pak v klidu. Díky tomu naslouchá, co říká partner bez toho, aby byl zraněný, naštvaný nebo v ofenzivě,“ doplnila Cantorová.

Když se pak lidé neujišťují, zda správně chápou, co jim partner říká, většinou dojde k nedorozumění. „Jednáme pak na základě toho, co si myslíme, že slyšíme. To je většinou založené na našich defenzivních reakcích, nikoliv na tom, co nám partner ve skutečnosti říká,“ vysvětlila.

Vyhnout se tomu dá jednoduše. „Poté, co partner vyjádří své pocity, zopakujte jim, co si myslíte, že tím mysleli,“ nabádá McNulty. „Budete překvapeni, kolikrát uslyšíte, že to mysleli jinak,“ dodal. Upozornil, že je ale důležité neptat se obviňujícím způsobem. Varoval, že někteří lidé si myslí, že aktivní naslouchání je jen způsob, jak druhému hodit zpět do tváře vše, co jim řekl. „Tak to ale není. Správně je spíše klidná, uvážlivá žádost o vysvětlení,“ řekl.

Přeformulujte své věty pro větší rozvahu

Způsob, jak nerozdmýchat hádku a zvládnout ji v co největším klidu, je nestavět partnera do defenzivní pozice. Cantorová zdůraznila, že když člověk začne druhého ihned obviňovat a dávat na první místo jeho činy, ztrácejí vlastnictví nad svými pocity. „Je velký rozdíl, když člověk řekne 'Děláš tohle a ty jsi takový', než když naopak řekne 'Já se cítím takhle, když uděláš tohle',“ naznačila.

Že nelze ovládat sny? Ne tak docela, říkají vědci. Přišli s fascinující studií

Používání zájmena „já“ bývá těžké obzvlášť v zápalu hněvu, ale je to podle odborníků důležitý krok k lepšímu zvládání konfliktů. „Zezačátku to musí být opravdu úmyslné. Zkuste se příště zastavit a opravdu přemýšlet nad tím, co cítíte, než promluvíte,“ uvedla Cantorová.

Hlídejte si řeč těla

Při použití zvýšeného hlasu nebo jízlivého tónu je jasné, že se hádka ještě víc vyhrotí. To stejné ale podle expertů dokážou i neverbální zprávy. „Například protočení očí je jedna z nejhorších věcí, jaké můžete udělat. Nepřímo tomu druhému říkáte, že je idiot,“ poukázal McNulty.

V případě, že člověk ztrácí kontrolu, měl by se nějak dostat zpátky na zem. Cantorová doporučuje zhluboka dýchat. „Pokud se opravdu soustředíte na to, abyste zhluboka dýchali, můžete se uklidnit. Chcete být partner, který aktivně naslouchá a ukazuje to nejen slovy ale i řečí těla,“ prohlásila.