Most smrti. O pověsti, jaké se nejen mezi místními těší kostarický Most Quepos, asi nejvíce vypovídá jeho neoficiální název. Most vznikl v 30. letech minulého století, kdy země bohatla díky prosperujícímu obchodu s banány, od té doby se však nedočkal prakticky žádných úprav, které by zvýšily jeho bezpečnost.

Most je velmi úzký - to je však ještě ten nejmenší problém. Jeho povrch totiž tvoří prkna, která však nejsou nijak zajištěna. Dřevěné trámy se tak při průjezdu každého vozidla hýbou a rachotí - a již tak špatný stav mostu se den ode dne dále zhoršuje.

Visutý most Hussaini (Pákistán)

Předchází ho pověst vůbec nejnebezpečnějšího mostu na světě. A stačí jediný pohled, aby člověk pochopil proč tomu tak je. Oblíbená turistická atrakce Pákistánu, visutý most Hussaini, se klene vysoko nad malebným jezerem Borit a jeho konstrukci tvoří jen lana a pár ledabyle pohozených prken.

Příliš důvěry nevzbuzuje ani skutečnost, že most je dlouhý a na první pohled neudržovaný. Rozpadajících se prken je poměrně málo a některá leží daleko od sebe, tradičním koloritem místa je pak velmi silný vítr. Překonání mostu tak vyžaduje velmi silné nervy, přesto na něj každoročně zavítají stovky adrenalinových nadšenců.

Chtěli byste mezi ně patřit i vy? Pak si připravte 200 pákistánských rupii. "Mějte ale na paměti, že hory severního Pákistánu jsou velmi odlehlým místem a pokud by se při přechodu mostu něco pokazilo, pomoci se jen tak nedočkáte," varuje server Travelden.

Opičí mosty (Vietnam)

Takzvané opičí mosty, typické zejména pro deltu řeky Mekong, jsou jedním z vietnamských fenoménů. Vyrobeny jsou nejčastěji z jediného kusu bambusu, přičemž součástí mostu obvykle bývá i chatrné zábradlí, jehož úkolem je usnadnit odvážlivcům překonání vodního toku. Není to však pravidlem - a pak jde skutečně o život.

Obyvatelům místních vesnic ovšem tyto mosty nečiní nejmenší problém. Ostatně, opičí mosty zřejmě dostaly svůj název právě podle způsobu, jakým je Vietnamci překonávají. Ti totiž chůzí i držením těla napodobují opice.

Sedmimílový most (Florida)

Z jedné strany Atlantik, z druhé Mexický záliv. Ačkoli Sedmimílový most ve skutečnosti měří "jen" 6,79 míle (10 931 metrů), už téměř čtyřicet let právem patří k divům Floridy. Most, který tvoří 288 dílů z předpjatého betonu, byl do provozu uveden v roce 1982 jako nejdelší segmentový most na světě.

Sedmimílový most je bezesporu technickým zázrakem, je to ale právě jeho délka, jež mu zajistila místo mezi nejnebezpečnějšími mosty světa. Přejet ho trvá přibližně osm minut. A jakmile na něj jednou vjede auto, nesmí již zastavit.

Sunshine Skyway (Florida)

A ještě jednou Florida. Málokterý americký most se totiž těší tak špatné pověsti jako monumentální Sunshine Skyway, který byl slavnostně otevřen v roce 1987. Jeho temná minulost se však začala psát již o mnoho let dříve…

Stejnojmenný most stál v zálivu Tampa Bay již v roce 1954. Dnes se ale zdá jakoby budoucnost tohoto mostu předznamenala tragédie, ke které došlo během jeho stavby, kdy jeden z dělníků spadl do čerstvě nalitého betonu a na pracovišti tak nalezl svůj hrob. Most byl těžce poškozen již v únoru 1980, kdy do jeho pilíře narazil nákladní člun.

Dílo zkázy dokonal 9. květen 1980, kdy se v silné bouři stala neovladatelnou nákladní loď Summit Venture a plnou rychlostí narazila do jednoho z pilířů. Stavba náraz nevydržela a rozlomila se, přičemž se do vody zřítilo několik vozidel včetně dálkového autobusu. Při neštěstí zahynulo 35 osob, připomíná server Travelden.

Stávajícímu mostu Sunshine Skyway se podobná neštěstí zatím vyhýbají. Přesto jeho jméno i nadále nahání hrůzu.

Most Eshima Ohashi (Japonsko)

Most? Horská dráha? V případě netypického mostu jménem Eshima Ohashi, který se nachází v japonském městě Matsue, není odpověď zdaleka tak snadná, jak by se mohlo zdát. Most dosahuje dechberoucí výšky 45 metrů a délky 1700 metrů, což z něj činí japonského rekordmana.

Pověst nejšílenějšího mostu světa však získal spíše kvůli svému sklonu. Zatímco na jedné straně má most Eshima Ohashi stoupání o hodnotě přesahující pět procent, na té druhé je to dokonce šest. Lidé se slabšími žaludky by se mu tak měli raději vyhnout.

Most přes sibiřskou řeku Vitim (Rusko)

Těžko představitelnou šílenost, i když poněkud jiného druhu, představuje i dřevěný most přes sibiřskou řeku Vitim.

Na někdejším železničním mostě se viditelně podepsal zub času, proto si dnes na hnijící dřevěná prkna troufnou jen adrenalinoví nadšenci. Jelikož most není o moc širší než většina současných automobilu, možnost návratu - stejně jako zábradlí - neexistuje. Celou situaci pak dokresluje fakt, že most je často pokryt silnou vrstvou ledu…

Deception Pass Bridge (Washington)

Extrémně velkolepý, ale zároveň děsivý. Není proto divu, že je Deception Pass Bridge oblíbeným cílem fotografů. Takřka 300 metrů dlouhý most, který se nachází v severozápadní části amerického státu Washnigton, spojuje Whidbeyův ostrov s malým Průlivovým ostrovem a ten zase s Fidalgovým ostrovem. Ve skutečnosti se tak jedná o mosty dva.

Když byl most na konci července 1935 dokončen, denně po něm projelo kolem 700 automobilů. Dnes se toto číslo pohybuje kolem 20 tisíc automobilů za den, konstatuje server Travelden.

A proč že je historický most, který se klene vysoko nad malebnou krajinou, tak nebezpečný? Inu, poměrně častým úkazem je zde hustá mlha.

U Beinův most (Barma)

Pokud jde o mosty, může se Barma - mimochodem druhý největší stát jihovýchodní Asie - pochlubit opravdovým skvostem. Slavný U Beinův most, postavený kolem roku 1850, je nejstarším a nejdelším teakovým mostem na světě.

Most, který nese jméno někdejšího starosty městečka Amarapury, vznikl ze stavebního materiálu z opuštěného královského paláce a původně stával na více než tisíci dřevěných pylonech zapuštěných na dně jezera Taungthaman, jehož břehy spojuje.

Starodávný most patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Barmě, což se na jeho stavu neblaze projevuje. Navzdory snaze místních úřadů o jeho zachování je tak nezpochybnitelné, že teakové pilíře postupně chátrají.

Canopy Walk (Ghana)

Trochu adrenalinovější Stezka v korunách stromů. Jeden z nejlepších ghanských národních parků Kakum láká návštěvníky i na takzvané canopy walk, tedy stezku vysoko nad zemí spojující sedm stromů. Pravdou je, že nevšední atrakce nabízí jiný pohled na tropický deštný prales, má však svá ale.

Lanový most je tvořen pouze provazy a dřevem - a je tak úzký, že se na něm nemohou střetnout dvě osoby v protisměru. Ani v případě, že vám nevadí výška či vetchá konstrukce, však nemáte vyhráno. Obrnit se musíte i proti vřeštícím opicím či poletujícímu ptactvu.

Royal Gorge Bridge (Colorado)

Jeho věže jsou vysoké 46 metrů a shlížíte z něj do hloubky téměř 300 metrů. Nejvyšší visutý most Spojených států, coloradský Royal Gorge Bridge, nabízí dechberoucí do údolí řeky Arkansas. "Rokle je tak hluboká, že by se pod most vešla dokonce slavná Empire State Building," konstatuje server Travelden.

Most byl vybudován v roce 1929, a to během šesti měsíců. Jeho ocelová základna je pokrytá bezmála 1300 dřevěnými prkny a může po něm projet osobní vozidlo, autobusům a nákladním vozům je však vjezd zakázán.