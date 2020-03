Infolinky na krajskou hygienu: Pondělí-Pátek od 7 do 15 hodin: Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 106, 377 155 107; Plzeň-sever: 377 155 204, 377 155 216, 377 155 203, 377 155 206; Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 212,377 155 231, 377 155 120. Mimo pracovní dobu, víkendy, svátky: 724 090 060, 736 483 572.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

Fakultní nemocnice v Plzni žádá své pacienty, aby zrušili své plánované kontroly ve FN Plzeň – jedná-li se o kontroly u chronických pacientů. Toto opatření se netýká nemocných, kteří jsou léčeni chemoterapií, centrovými léky nebo biologickou léčbou, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení. Zároveň žádáme občany, aby u vystavování receptů preferovali formu e-receptů nebo v nevyhnutelném případě požádali telefonicky o zaslání receptu poštou.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Žebřík (Plzeň, DEPO2015), náhradní termín zatím není znám

- Divadlo J. K. Tyla, všechna představení (Velké divadlo, Nová scéna). Vstupenky mohou diváci vracet od termínu neodehraného představení po dobu deseti pracovních dní v místě nákupu. V případě zakoupení vstupenek přes portál Plzeňská vstupenka se on-line platby a převody vracejí automaticky na účet, ze kterého byly zaplaceny

- Divadlo Alfa, všechna představení až do 20. března, vstupenky je možné vrátit

- Měšťanská beseda, všechny kulturní akce, náhradní termíny nejsou známy

- Západočeská galerie v Plzni, zrušená vernisáž i všechny kulturní akce či komentované prohlídky plánované na odpoledne

- Západočeské muzeum v Plzni v ruší veškeré hromadné návštěvy, přednášky, komentované prohlídky a kulturní akce ve všech objektech muzea

- Festival BLIK BLIK (Plzeň, DEPO2015), náhradní termín zatím není znám

- Interaktivní výstava Góóól (Plzeň, DEPO2015)

- Festival Jeden svět (Plzeň, Sušice), zrušeny všechny projekce

- Josefská pouť v Úhercích (Úherce)

- Turistické infomační centrum vedle radnice bude zavřené

- Patton Memorial Pilsen

- Prohlídky Loosových interiérů, od pondělí 16. 3. po dobu dvou týdnů nebo do odvolání se ruší veškeré komentované prohlídky na obou prohlídkových trasách v Loosových interiérech. Prohlídky v pátek 13. a v sobotu 14. března se vzhledem k omezené kapacitě osob na skupinu uskuteční. Vstupenky zakoupené online budou automaticky stornovány a peníze vráceny na účet. Vstupné za vstupenky zakoupené hotově může být vráceno pouze na pokladně Turistického informačního centra (náměstí Republiky 41, Plzeň). Zakoupené vstupenky je možné vrátit či vyměnit za jiný termín do 24 hodin před konáním akce.

- Zoologická a botanická zahrada města Plzně, zavřeno do odvolání

Sportovní:

- Plavecký bazén Slovany je od 11. března 2020 uzavřen veřejnosti. Některé klubové tréninky a tréninky ostatních organizací probíhají v omezené míře bez rodičů v hledišti tak, aby v daný moment nebyl překročen počet 100 osob. „Byly zrušeny turnaje ve vodním pólu, které se měly konat 14. a 22. března 2020, i závody Plzeňský vytrvalec v termínu od 20. do 21. března 2020. Restaurace vzhledem k nízké kapacitě zůstává v provozu a dle plánu probíhají také výuky plavání, kde je maximální kapacita kurzu 25 dětí,“ přiblížila Karolina Fric, vedoucí oddělení sportovišť Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, který vypracoval přehled změn na sportovištích.

- Atletický stadion města Plzně na Skvrňanech zrušil do 15. března 2020 všechny tréninky přípravek a žactva. Od 11. března je zakázán vstup veřejnosti a cizích závodníků do celého areálu sportoviště. Atletický klub Škoda Plzeň upravil rozpis sportovců a tréninků osob ve věku 15+ tak, aby v daný moment byl na atletickém stadionu maximální počet lidí nepřekračující povolený počet 100 osob. Plánované závody přípravek v běžeckém tunelu, které se měly konat 15. března 2020, byly zrušeny. Zrušeno bylo také plánované klubové soustředění v Itálii. Kavárna je v provozu bez omezení prozatím do 13. března 2020.

- Městská sportovní hala na Slovanech zakázala přítomnost diváků na všech sportovních akcích do odvolání. „Jednotlivé kluby vstřícně reagovaly a zrušily nebo omezily převážnou část svých tréninkových jednotek na dobu 14 dnů. Kluby také postupně ruší i velké sportovní akce,“ doplnila Karolina Fric.

- Zimní stadion města Plzně zrušil do odvolání volné bruslení pro veřejnost. Hokejová utkání v rámci Generali Česká pojišťovna play off TELH jsou přerušena do 29. března. Zápasy juniorů a dorostenců se uskuteční zcela bez diváků. „Týká se to duelu dorostenců ve čtvrtek 12. března v rámci základní části mezi Plzní a Havířovem a duelu juniorů v sobotu 14. března v rámci play off mezi Plzní a Pardubicemi. Tréninky žáků hokejové brusličky a základny jsou zrušeny. Na II. ledové ploše byly rovněž zrušeny veškeré aktivity jednotlivých školských zařízení,“ přiblížila Karolina Fric.

- Hokejbalová hala města Plzně ponechala tréninky bez omezení, kontrolován je ale počet osob přítomných na sportovišti. Plánovaná utkání se uskuteční bez rodičů.

- Tenisový areál v Luční ulici zrušil všechny turnaje do 31. března. Turnaje zrušil také Tenisový areál Bory. Hlídány jsou limity přítomných osob v areálu.

Městské úřady

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci vyzývá Magistrát města Plzně občany, aby zvážili osobní návštěvu magistrátních pracovišť. Magistrát doporučuje lidem, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou a e-mailovou. Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, doporučujeme se dopředu objednat telefonicky nebo prostřednictvím aplikace www.uradbezcekani.cz, aby zbytečně nedocházelo k větší koncentraci lidí v čekacích halách. Magistrát města Plzně bude sledovat obsazenost agend v objednací aplikaci a případně je připraven objednací kapacity posílit. Současně úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje na minimum nařízená ústní jednání. Případné prominutí lhůt bude řešeno individuálně.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Plzeňské městské dopravní podniky omezují provoz školních spojů. Z důvodu mimořádných školních prázdnin nepojedou s platností od 11. března až do odvolání školní autobusové spoje či spoje autobusových linek s označením, že nejezdí o školních prázdninách.

Od pátku 13. března dopravní podnik přerušuje prodej jízdenek u řidičů.

Aktuality ohledně omezení provozu ve veřejné linkové dopravě naleznete zde.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU