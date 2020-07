Start a cíl: Plzeň

Délka: 53 km

Obtížnost: střední

Doporučené kolo: trekové či horské

Z Plzně odjíždíme po cyklotrase č.35 kolem kolomazné pece, míjíme Krkavec a projíždíme postupně Ledcemi, Žilovem a Tatinnou. Z Tatinnou nám po 2 kilometrech kříží cestu zelená turistická značka a po ní se dáme doprava dolů do Krašovic.

Zdroj: Radka Žáková

Na rozcestí změníme barvu na červenou a pokračujeme lesem a pak po kraji pole směrem na Plasy. Za kótou Jezevčiny (507 m. n.m.)cesta začne klesat a dojedeme k bývalé hájovně Senný dolík. Opustíme značku a odbočíme kolem plotu doleva, klesáme až k další bývalé hájovně a po cca 1 kilometru dojedeme do Loman. Tady je objekt bývalého klášterního dvora a vlevo od cesty hájovna, ve které je dnes muzeum těžby borové smoly. Nedaleko od dvora byly památné Lomanské duby, mladší z nich má kolem 500 let, ale bohužel uschnul. Staršímu bylo odhadem 700 let a dne 12. června 2018 bohužel padl, protože jeho kmen byl úplně prohnilý. V bývalé autobusové čekárně je miniknihovna, dokonce i s koncesí od městského úřadu v Plasích.

Zdroj: Radka Žáková

Pokračujeme po trase Baroko II až k železničnímu viaduktu. Vybereme si levý oblouk a podél Lomanského potoka dojedeme po 100 metrech k vyhlášené studánce Prelátka. Odtud údajně brali mniši pitnou vodu do kláštera, proto ten název. Pokračujeme po pravém břehu Střely až k areálu kláštera. Tady, v objektu bývalého pivovaru, bylo po důkladné rekonstrukci budov zřízeno Centrum stavitelského dědictví. Máme ale na výběr z dalších zajímavostí města – slavný cisterciácký klášter architektů Matheye a Santiniho, bývalou metternichovskou slévárnu, minizoo, nový pivovar, v kterém se, na rozdíl od starého, dnes vaří pivo. Ať už se podíváme kamkoliv, musíme také odjet domů. Moje oblíbená trasa vede po zelené turistické značce přes lávku a kruhový objezd kolem ZOO do Aleje vzdechů. O důvodech tohoto názvu se teorie rozcházejí, nicméně dnes bohužel musíme jet podél ní po nepříjemné panelce. Pak následuje úsek stezkou kolem řeky, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti, na samém konci lesa pak musíme kolo nesjízdným terénem pár metrů přenést. Především na jaře tudy rád jezdím, protože stráně zmodrají rozkvetlými jaterníky. Za několik let ale právě nad tímto místem bude údolí překlenovat most, jako součást obchvatu Plas, tak uvidíme, zda tato stezka nezanikne.

Zdroj: Radka Žáková

Zelená pak dál vede do Nebřežin, my se ale dáme doprava proti proudu Kaznějovského potoka. Cesta se klikatí údolím a po deštích někdy bývá rozbahněná, ale my se tudy dostaneme z údolí Střely bez výraznějšího stoupání. Asi po 2 kilometrech je po pravé ruce vidět 46 metrů vysoký železniční viadukt. Můžeme odbočit přímo k němu, znamená to ale dvakrát přejet potok, což za vyššího stavu vody může být problém. Po dalších 2 kilometrech se údolí rozevře a jsme v Kaznějově. Po modré značce dojedeme do centra, tady projedeme kolem kapličky na cestu k místnímu hřbitovu, podjedeme železniční trať a táhlým stoupáním se dostaneme na rozcestí Modrý kříž. Odtud pak po místním červeném značení k nádraží v Horní Bříze, lesem na rozcestí u Záluží a podél trati do Třemošné. Odtud pak vede pohodlná cyklostezka až do Plzně.

Centrum stavitelského dědictví

Zdroj: Radka Žáková

Po dlouhých letech se město Plasy dočkalo rekonstrukce bývalého pivovaru. Tam, kde se dříve vařilo pivo, může se dnes návštěvník podívat do expozic, kde jsou přehledně demonstrována všechna řemesla, spojená se stavebnictvím a pracovní postupy počínaje opracováním kamene, až po pokládání břidlicové střešní krytiny a výrobu okenních vitráží. Rekonstrukce stála kolem 350 miliónů a financovalo ji Národní technické muzeum, a to cca 15% ze státního rozpočtu a zbytek z evropských fondů. Přilehlý hospodářský dvůr byl adaptován na dílny a depozitáře, v části je umístěna městská knihovna.

Užitečné informace



Občerstvení na trase: Krašovice, Plasy, Kaznějov

Servis: není

Odkazy www.plasy.cz, www.klaster-plasy.eu, www.muzeum-plasy.cz



Tipy na cyklovýlety vznikají ve spolupárci s www.plzenskonakole.cz

Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/43f4267033/

Radka Žáková