Start a cíl: Plzeň

Délka: 58 km

Obtížnost: těžká

Doporučené kolo: horské

Do Manětína nás odveze nově zavedený cyklobus, který vozí kola na zádi kapoty. Těm, co by si netroufli na celou trasu až do Plzně, se naskýtá možnost využít jej i pro cestu zpátky, pokud nastoupí již ve Hvozdu. Pamatujte ale, že tento cyklobus nemá vlek a tak přepravuje na zádi maximálně 5 kol.

Z Manětína vyrazíme po CT 35 směrem na Domašín. Kdo by se chtěl pokochat výhledem z Chlumské hory, musí ještě před Domašínem odbočit doprava na Chlum a pak se vrátit na trasu a pokračovat ke Zbraslavskému vrchu. Komu by se tady zachtělo výhledu z vrcholu, bude muset nejspíš kolo tlačit. Červená značka, která vede na jeho vrchol, není pro většinu cyklistů sjízdná. Následný sjezd do Zhořce si vychutnejte, nezapomeňte ale před Nečtinami odbočit na Doubravici. Ta leží pod Kozelkou, další půvabnou stolovou horou, kterou budeme míjet. Výstup na vrchol Kozelky si ale lépe vychutnáte bez kola. Pokračujeme do Nečtin směrem k hradu, ale pozor: Odbočíme již za rybníkem Baba na cestu kolem Nevěstina rybníka, kde nás čeká vlevo od cesty zajímavost. V lese pod zříceninou Nečtinského hradu můžete spatřit až 30 metrů vysoké „píšťaly“ čedičových varhan. Pak se vrátíme na silnici a pokračujeme do Plachtína. Tam odbočíme do lesa, kde si pěkně pojezdíme v nadmořské výšce kolem šesti set metrů, což je v horkých letních dnech velice příjemné. Právě uvnitř tohoto rozsáhlého lesního porostu najdete ukrytý Libenovský dvůr. Hospodářská stavení včetně hájovny procházejí obnovou, nedaleko jsou také dva menší rybníčky. Pokochat se můžeme pohledem na libosad i na obrovské duby před branou do dvora. Ten největší, památný Libenovský dub (nemá označení tabulkou) byl nedávno poškozen a je otázkou, zda ránu po ulomené větvi a nešetrný výkop v blízkosti kmene tento mohutný strom přežije. Trasa CT 2262 nás pak dovede k zastávce cyklobusu ve Hvozdu, kde si můžete počkat na svezení nebo pokračovat do Horní Bělé na jídlo.

Trasa do Plzně přes Tlučnou, Tatinou, Žilov a Ledce vede po silnici a není náročná. Až kopec před Plzní kolem Krkavce prověří, kolik sil vám ještě zbylo. V horkých letních dnech můžete výlet zakončit třeba koupáním na Šídlováku.

Libenov je bývalý hospodářský dvůr asi 5 kilometrů vzdálený od Manětína. Nachází se uprostřed lesa Přírodního parku Manetínská. Dvůr byl založen v letech 1670-80 Karlem Maxmiliánem Lažanským a pracovali na něm poddaní z nedalekého Radějova. Okolo roku 1713 byla přistavěna hájovna, o pár let později přibyla socha Sv. Jana Nepomuckého u vjezdu. Na dvoře se hospodařilo až do začátku 20. století, pak začal pustnout. Nyní je dvůr opraven a osídlen. Je však nepřístupný. Před jeho branami roste skupina starých dubů, ten nejmohutnější, památný Libenovský dub roste přímo před branou do dvora. Nedaleký pískovcový kříž s reliéfem sekyrky bez topůrka pak zřejmě sloužil jako hraniční mezník panství manětínských johanitů.

Užitečné informace



Občerstvení na trase: Nečtiny, Horní Bělá

Cykloservisy na trase: nejsou

