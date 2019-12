KDY: 7. prosince od 11 hodin

KDE: Nekmíř

ZA KOLIK: 130/70 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Je to 600 let, kdy se odehrála bitva u Nekmíře na severním Plzeňsku. Nepočetný husitský oddíl Jana Žižky z Trocnova zde v posledních dnech roku 1419 porazil výrazně silnější vojsko krajského landfrýdu pod velením Bohuslava ze Švamberka. A poprvé použil vozovou hradbu.

Rekonstrukce této bitvy připravují nadšenci ze seskupení Plzeňský landfrýd. „Děláme ji už po třetí a tentokrát, když je tak kulaté výročí, přijedou do Nekmíře účastníci z celé republiky, takže se utká více jak stovka bojovníků v dobovém vybavení. Chybět nebudou ani koně,“ zve Petr Schleiss z Plzeňského landfrýdu, jemuž připadne role Jana Žižky.

Bitvy se budou konat dvě. První v 11 hodin, na 13. hodinu je naplánován pietní akt u pomníku, ve 14 hodin se koná hlavní bitva. V sále kulturního domu v Nekmíři se pak od 16 a 18 hodin koná přednáška o historii nekmířské tvrze.