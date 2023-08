O nadcházejícím víkendu už v pátek začne v Plzni jubilejní ročník Festivalu na ulici, v neděli naopak uzavře své brány Sportmanie. Přímo na nádvoří Radyně zahrají folkové kapely, v Domažlicíh si dají sraz veterány, v Kolovči a Poběžovicích se těší na pouť. Do Klatov pak zamíří milovníci obdivovatelé mečíků a květin, na slavnosti v Liblíně příznivci zpěvačky Heleny Vondráčkové.

Festival na ulici 2022. | Foto: Festival na ulici

PLZEŇSKO

Začíná Festival na ulici

Kdy: 18. - 26. srpna

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od pátku 18. do soboty 26. srpna opět zaplní centrum Plzně multižánrový Festival na ulici, který letos oslaví 30. narozeniny. Na tradičních místech - Náměstí Republiky, U Branky, Proluka, Zach's Pub a Anděl Music Bar - se vystřídá přes 100 kapel, doprovodný program je zaměřen především na rodiny s dětmi. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v pátek od 18.45 hod. na náměstí Republiky, ještě před tím se ale mohou návštěvníci zúčastnit od 17 hod. v Proluce vernisáže výstavy Barva na ulici.

Za Plazou vrcholí Sportmanie

Kdy: do 20. srpna

Kde: park za OC Plaza, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do neděle pokračuje v parku za OC Plaza osmý ročník největšího plzeňského sportovního festivalu, který nabízí dětem možnost vyzkoušet si různé sporty na desítkách stanovišť a těm do 15 let také získat po splnění jednoduchých podmínek medaili. Vstup je zdarma, otevřeno je ve všední dny od 14 do 20 hodin, v sobotu 19. srpna od 10 do 20 hodin a v neděli 20. srpna končí veškeré aktivity už v 16 hodin.

Festival Riversound zve na začínající talenty

Kdy: pátek 18. a sobota 19. srpna od 19.00

Kde: Papírna Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Papírně Plzeň se uskuteční soutěžní festival Riversound, který už čtvrtým rokem přivede na scénu nadějné začínající kapely z Plzeňského kraje. Kromě večerních koncertů jsou po oba dny pro začínající muzikanty i širokou veřejnost připraveny přednášky na téma prezentace, light design, nahrávání či hudební teorie. Vítězná kapela dostane jedinečnou šanci předvést své umění za hranicemi, na koncertě festivalu Reverberation v Berlíně.

Kultura pod hvězdami přinese muzikál i divadlo

Kdy: sobota 19. a neděle 20. srpna

Kde: Letní kino Stod

Za kolik: od 470 korun

Proč přijít: Festival Kultura pod hvězdami zavítá o víkendu do letního kina ve Stodě. V sobotu od 19.30 hodin přinese muzikál Okno mé lásky s písněmi skupiny Olympic, v neděli od 16 hodin divadelní představení Drobečky z perníku se Simonou Stašovou a od 20 hodin koncertní verzi muzikálu Dracula. Na ten však ve čtvrtek dopoledne zbývalo jen posledních pár vstupenek „na deku“.

V Nových Mitrovicích připomenou sklářskou tradici

Kdy: sobota 19. srpna od 10.00

Kde: Nové Mitrovice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Je to již 155 let od otevření sklárny rodinou Rücklů a proto na tuto sobotu připravili v Nových Mitrovicích Sklářský den. Přijedou skláři s mobilní sklářskou pecí v programu jsou odborné přednášky, výstavy a také sklářské trhy s posezením. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet také pískování skla.

Na nádvoří Radyně bude znít folk

Kdy: sobota 19. srpna od 14.00

Kde: hrad Radyně

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Nultý ročník Folkového odpoledne se uskuteční v sobotu od 14 do 19 hodin na nádvoří hradu Radyně. První vystoupí Straw Hat a přivede na jeviště svůj autentický folkový a country zvuk. Dále uslyšíte muzikanta Petra Fremra a hudební kapelu Jampet. Připravený je i doprovodný program. Členové katedry archeologie ze Západočeské univerzity ukáží pravěké hudební nástroje a zatáhnou návštěvníky do světa rytmů a zvuků. Večer pak naváže zpívaná v podhradí.

V Nezdicích zvou na Pohádkovou noc

Kdy: pátek 18. srpna od 19.00

Kde: Nezdice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradeáši z Nezdic u Přeštic zvou v pátek všechny malé i velké dobrodruhy na Pohádkovou noc se šumavskými bytostmi. Start na hřišti TJ Nezdice, nutná vhodná obuv a baterky, trasa cca 2 km. Rezervace na tel. 704 818 144.

Koná se druhý Valcha Fest

Kdy: sobota 19. srpna od 12.30 hodin

Kde: Plzeň-Valcha

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Před hospodou Na Zelené louce pořádá v sobotu TJ Sokol Valcha druhý ročník Valcha Festu. Zahrají rockové kapely Metalíza, Bonnie, Propast, The Aprill, Absolutní Neklid a Jarda.

Měcholupské dunění zve na řemesla i hudbu

Kdy: sobota 19. srpna od 14.00

Kde: Měcholupy u Blovic

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Měcholupech se v sobotu uskuteční 4. ročník akce Měcholupské dunění – ukaž svoje umění. Lidé si při ní mohou vyzkoušet různé tvoření, letos to bude například výroba svíček, pletení z papíru či výroba náramků. K vidění budou ukázky kováře, přadleny či výroby keramiky. O hudební doprovod se postarají například Srbská muzika, Nízká úrověň, Deep Purple Plzeň, Pumpkins – Helloween Plzeň nebo Fata Morgana.

DOMAŽLICKO

Kolovečská pouť

Kdy: od pátku 18. srpna do neděle 20. srpna

Kde: Koloveč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po celé tři dny se můžete těšit na stánky a pouťové atrakce v parku u základní školy a doprovodný program s občerstvením v kostele Zvěstování Panny Marie. V pátek je připraven exhibiční zápas domácího Slavoje A proti výběru fotbalistů, kteří hráli v Kolovči divizi. Večer je rovněž na fotbalovém hřišti na programu taneční zábava se skupinou Mastnej flek. V sobotu můžete navštívit pouťovou burzu drobného zvířectva, tenisový turnaj nebo si nenechte ujít sraz historických vozidel na náměstí Svobody. Na zábavě ve večerních hodinách zahrají kapely Znouzectnost a DOA Rock. V nedělním programu nechybí burza drobného zvířectva, poutní mše či výstava historických vozidel. V parku u základní školy zahraje Sedmihorka. Na závěr se můžete vydat na mistrovské fotbalové utkání I. A třídy Slavoj Koloveč A - Slovan Plzeň.

Domažlické náměstí zaplní veterány

Kdy: sobota 19. srpna od 10.00

Kde: náměstí Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 19. srpna pořádá Veteran car club Domažlice ve spolupráci s městem Domažlice již 49. ročník mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel. Opět je určena pouze strojům do roku výroby 1955, což zaručuje velmi atraktivní startovní pole. Dopoledne, přibližně od 10 hodin, budou všechny krásné staré stroje vystaveny v horní části domažlického náměstí, kde si je zájemci o motoristickou historii budou moci zblízka prohlédnout. V 11 hodin se odtud první jezdci vydají na přibližně osmdesátikilometrovou trasu. Cílem spanilé jízdy přes okolní obce bude autokemp na Babylonu.

Poběžovické pouťové slavnosti

Kdy: od pátku 18. srpna do neděle 20. srpna

Kde: Poběžovice, různá místa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program slavností je bohatý. Připraven je Panevropský půlmaraton, koncerty různých kapel, akce pro děti, tvořivá dílna, taneční vystoupení, afterparty nebo třeba pouťová diskotéka. V rámci doprovodného programu můžete navštívit výstavu Barokní region, barokní Poběžovice. Chybět samozřejmě nebudou ani pouťové atrakce na hřišti v Žižkově ulici nebo stánkový prodej v Žižkově ulici.

KLATOVSKO

5. výstava mečíků a jiřinek

Kdy: pátek 18. srpna až neděle 20. srpna

Kde: refektář jezuitské koleje, Klatovy

Za kolik: 40/20 korun

Proč přijít: Členové ČZS Gladiris a Městská knihovna Klatovy zvou na 5. výstavu mečíků a jiřinek, které vystavují právě členové ČZS Gladiris. Výstava je otevřená v refektáři jezuitské koleje v pátek od 14, o víkendu od 9 hodin. Konec pořadatelé naplánovali na 17. hodinu. Během výstavy budou k prodeji přebytky, zúčastnit se můžete i bohaté tomboly. Každý den bude možno zakoupit kytici naaranžovanou dle přání, a bude dokonce i poradna a nabídka špičkových produktů známé firmy z Měčína.

Na dvoře zámečku ožijí loutky

Kdy: sobota 19. srpna od 13.00

Kde: Nezámek, Dolejší Těšov

Za kolik: 100 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Majitelé zámku Nezámku na Dolejším Těšově pořádají už třetí ročník mikrofestivalu pro děti, rodiče i prarodiče. Hlavní téma je divadlo pro děti a market lokálních tvůrců. A program bude vskutku pestrý a bohatý: divadelní pohádka, dětský turnaj, hry, lukostřelba, žonglérská dílna. V pauzách mezi představeními si děti mohou tvořit ve výtvarné dílně, naučit se chodit na chůdách nebo žonglovat. Na dvoře budou rozmístěné stánky prodejců různého zboží, včetně ukázek výroby. Manželé Oulíkovi doporučují přijet na celý víkend, ubytovat se uvnitř nebo venku ve stanu. U zámečku mají travnatou plochu vhodnou právě ke stanování.

Veselá muzika z Chodska

Kdy: neděle 20. srpna od 15.00

Kde: Dolní Lhota u Klatov, krytý parket

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Historie Veselé muziky se začala psát v lednu 2010, kdy zavolal současný kapelník Pepík Dufek tenoristovi Jirkovi Schrödlovi a požádal ho, jestli by s ním nezahrál jeho tátovi k 70. narozeninám. K tomu přibrali ještě tubistu s bubeníkem a šlo se. Hrálo se tzv. „z koule“, což v muzikantském nářečí znamená zpaměti, ale i tak se to publiku, a i samotným muzikantům, líbilo. V současnosti kapela vystupuje v počtu sedmi členů pod názvem Veselá muzika z Chodska a vy si ji můžete poslechnout v neděli v rámci Léta s muzikou v Dolní Lhotě u Klatov.

ROKYCANSKO

Slavnosti v Liblíně uzavře Vondráčková

Kdy: sobota 19. srpna od 12.55

Kde: Liblín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na sobotu jsou připraveny Liblínské slavnosti 2023. Hlavní program se uskuteční na nádvoří zámku Liblín, kde bude oficiálně zahájen ve 12.55. Poté zahrají Kralovanka, tradičně vystoupí obyvatelé DSS Liblín, poté country kapela Mary Lou, zpěváci Elis Ochmanová a Ladislav Korbel a od 19.30 patronka liblínského Domova sociálních služeb Helen Vondráčková. Doprovodný program bude připraven v parku a na náměstí městyse Liblín.

Ve Zbirohu bude první Food Festival

Kdy: sobota 19. srpna od 11.00 do 22.00

Kde: náměstí ve Zbirohu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na náměstí ve Zbirohu se v sobotu uskuteční první ročník Food Festivalu. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat speciality z celého světa. Součástí akce je také bohatý doprovodný program, pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej a výtvarné dílny.

TACHOVSKO

Kutilova kavárna

Kdy: sobota 19. srpna od 14.00

Kde: prostor před klubovnou, Staré Sedlo

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Do Kutilovy kavárny na kávu a domácí zákusek jste zváni v rámci projektu U sousedů upečeno, u sousedů snězeno aneb komunitní kavárna. Pro dobrou pohodu zahraje kapela 3G Klatovy. V každou celou hodinu proběhne komentovaná prohlídka ukázkově prostřeného stolu. V 16 hodin vystoupí roztleskávačky Chobotničky z Třemešného.

Hepy Brzdy

Kdy: sobota 19. srpna od 17.00

Kde: muzejní náměstí + hasičárna ve Stříbře

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Privilegovaný měšťanský střelecký sbor královského města Stříbra slaví 20. narozeniny a srdečně zve všechny zájemce na narozeninovou oslavu. A jaký bude program? Živá muzika, dětský program, bojová ukázka, výstava terčů a fotek. A k tomu všemu bohaté občerstvení.

Brontosauři revival – Hudební pergola

Kdy: sobota 19. srpna od od 19.00

Kde: open air scéna na náměstíčku U Fontány, při nepřízni počasí KD Konstantinovy Lázně

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V lázeňské premiéře se představí folková boleslavsko-pražská kapela hrající písničky legendární skupiny bratří Nedvědů a oprašuje krásné hity Brontosaurů. V repertoáru nenajdete jen písničky od Brontosaurů, ale v podstatě z celé tvorby Jana a Františka Nedvědových. Nezapomene se na jejich působení ve Spirituál Kvintetu ani na sólovou dráhu.

Country-folkový festival

Kdy: sobota 19. srpna od 14.00

Kde: nádvoří zámku ve Svojšíně

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Country, folk, bluegrass zahrají na nádvoří zámku ve Svojšíně Country trio, Malina Brothers, Lojzo a Naplech.